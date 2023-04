De koning gaat naar de Afrikaanderbuurt: ‘Als hij komt, moet hij alles zien. Ook de problemen’.

De koning bezoekt op zijn verjaardag de Afrikaanderbuurt in Rotterdam. Maar krijgt hij de wijk wel echt te zien, vragen buurtbewoners zich af.

Ja, het bezoek van koningin Beatrix in 1992 kan Dave Timmers zich goed herinneren. “Ik ben een van de oudste bewoners hier”, zegt hij, in een rolstoel, in de deuropening, in trainingspak. “Het was enorm druk en ze was zo weer weg. Ze werd helemaal beschermd, ik kwam er niet bij.” Wijkbewoners die hun zorgen wilden uiten werden destijds weggehouden, herinnert hij zich. Timmers, in de Afrikaanderbuurt geboren en getogen, zegt dat hij ‘als een van de laatsten’ over is. “De rest is de afgelopen jaren vertrokken.”

Uit onderzoek kwam eerder naar voren dat slechts een krappe helft van de bewoners hier zich verbonden voelt met de eigen buurt. Wie geld heeft, lijkt te willen verhuizen, alleen: geld wordt hier weinig verdiend. Uit cijfers blijkt dat het jaarinkomen hier nog geen 25.000 euro bedraagt. Ahmed Abdillahi is in het dagelijks leven postbezorger en een bekende Rotterdamse stem op Twitter. Koningsdag? “Ik heb in deze buurt families meegemaakt die geen geld hadden voor elektriciteit of stromend water. Als de koning komt moet hij die problemen ook echt zien. Ik zou het niets vinden als hij alleen maar even komt kijken en het een dag later weer is vergeten.”

Buurtbewoner Timmers sputtert. Hij is wel degelijk koningsgezind, blijkt uit de Nederlandse vlag die boven zijn voordeur wappert. “Het is hier ook altijd Oranje als het Nederlands Elftal speelt.” Wie goed kijkt, ziet de resten van oude plakletters nog zitten: ‘Oranje’, een overblijfsel van het onlangs gespeelde wereldkampioenschap. Maar toch, iets, zegt Timmers, wringt. “De wijk wordt nu zo opgepoetst, dit is onze wijk niet meer.”

Onderdeel van het bezoek is zijn eigen straat niet. De koning legt, een steenworp verder, een nauwkeurig vastgelegd wandeltraject af, langs geplande gasten, net als Beatrix deed in 1992. Ook nu kiest de gemeente voor een programma dat de nadruk legt op afkomst. Surinaamse kotomisi’s, Hindoestaanse dansers, en Marokkaanse folkloristische percussionisten zullen hun kunsten laten zien. Aan statafels gaat het koninklijke echtpaar in gesprek met wat de gemeente ‘weerbare en veerkrachtige Rotterdammers’ noemt, ‘ieder met een eigen verhaal’.

Ahmed Abdillahi: “Arme mensen worden hier de wijk uitgewerkt. Het gaat hier niet om de buurt, maar om de grond.” Beeld Otto Snoek

Op het traject duiken nu al weken schoonmaakploegen op, ziet Timmers als hij met zijn rolstoel door de wijk rijdt. Maar bij hem in de straat is daar geen sprake van. Op nog geen vijf minuten lopen van het koninklijke traject, en om de hoek van zijn huis, ligt tegenwoordig een kale vlakte. Hier zijn, ondanks protesten van bewoners, de afgelopen jaren hele rijen huizen neergegaan. Rotterdam werd er voor op de vingers getikt door de Verenigde Naties: hier was het mensenrecht op huisvesting geschonden.

“De nieuwe huizen worden voor ons onbetaalbaar”, zegt Timmers. “Arme mensen worden hier de wijk uitgewerkt”, vindt Abdillahi. “Het gaat hier niet om de buurt, maar om de grond.”

Met een boodschappentas in haar hand schuifelt even verderop Amina Aden voorbij. Ze heeft een mondkapje op, een hoofddoek om en is op weg om boodschappen te doen. Nederlands spreekt ze niet, Engels een beetje, Abdillahi spreekt haar in het Somalisch aan. Dan houdt ze halt. “Ja, ik heb gehoord dat de koning komt. Maar hoe krijg ik hem te spreken? Ik zou graag met hem praten.”

Niet om te zeggen dat ze het zwaar heeft, al heeft ze dat wel, als alleenstaande vrouw met vijf kinderen. “Het leven is erg duur.” Maar wat ze wil zeggen is iets anders. “Ik ben Nederland dankbaar voor het leven hier. Het leven in Rotterdam is goed.”

In de Afrikaanderbuurt worden de putten dichtgelast voorafgaand aan het bezoek van de koning. Beeld Otto Snoek

Predikant Bert Jan Jonker, 80 jaar, komt niet. Jonker is dagelijks actief op de route die de koning donderdag aflegt. Al jaren, met een vuilprikker en een vuilniszak in de hand. “Ik houd hier de buurt een beetje schoon. Maar nu is mijn werk plotseling overgenomen. De straat is opeens al meerdere malen schoongeveegd.” Prettig, maar hij gruwelt er ook van. Want waarom gebeurt dit nu pas? Naar het koningshuis kijken komt hij dan ook ‘absoluut’ niet. “Het leeft hier ook helemaal niet. Er wordt niet over gesproken.”

“Dit bezoek is eigenlijk alleen goed als het de wijk ook iets brengt”, peinst Abdillahi. Achter hem wordt net een put dicht gelast. Nog even, dan zijn de straten hier dicht en gelden de strengste veiligheidsmaatregelen. Sommige bewoners kunnen dan amper hun huis meer uit. “Op deze manier komen ze naar een sprookje kijken. Het is Disney. Het is niet echt.”

