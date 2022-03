De komst van windmolens verdeelt de gemeente Doetinchem

Patrick Moors (43), lijsttrekker van de lokale partij GemeenteBelangen Doetinchem, staat al sinds 2013 op de zeepkist om zich uit te spreken tegen de komst van windmolens in zijn gemeente. Hoewel hij het belang van de groene energietransitie onderstreept, maakt hij zich zorgen om zijn kiezers, en vreest hij dat de komst van windmolens de leefbaarheid van zijn gemeente in gevaar brengt.

Waarom is er onenigheid over de komst van windmolens in Doetinchem?

“Er ligt een initiatief bij de gemeenteraad om vijf windmolens van ieder 230 meter hoog te plaatsen, op slechts vijf tot zevenhonderd meter van een grote woonwijk. Ons bezwaar is simpel: de windmolens zijn te hoog en komen te dicht bij de leefomgeving van bewoners te staan. De bewoners maken zich grote zorgen dat ze hun wijk straks niet meer herkennen. Wij willen dit koste wat het kost voorkomen.”

De PvdA pleit vóór windmolens, en beargumenteert dat Doetinchem een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Waarom zijn jullie tegen?

“Wij hebben ons goed verdiept in het onderwerp, en leerden dat er nog weinig bekend is over de gezondheidsrisico’s die windmolens met zich mee kunnen brengen. Wat we wel weten, is dat windmolens geluidsoverlast kunnen veroorzaken, waardoor mensen die in de buurt wonen minder goed kunnen slapen. Daarnaast zijn er nog de kwesties van slagschaduw, waardoor bewoners minder zonlicht in hun wijk zien, en de visuele vervuiling van het landschap die meespelen. Wij vinden dat de volksgezondheid voorop moet staan. We zijn helemaal voor groene initiatieven en willen ons inzetten voor de energietransitie, maar zodra de gezondheid van bewoners in het geding komt, moeten we ons verzetten.”

Uw partij wil zich inzetten voor de groene energietransitie. Maar als elke gemeente windmolens weigert, hoe kan de energietransitie dan van de grond komen?

“Het is ons nog niet duidelijk of windmolens daadwerkelijk de toekomst zijn. Wij stellen voor om eerst te beginnen met zonnepanelen. Lege daken genoeg. Mensen wijzen vaak naar lokale partijen als de hindernis op de weg naar duurzame energie, maar de regerende partijen hebben hier tot nu toe de alternatieven voor windenergie niet gefaciliteerd. Zo is het elektriciteitsnetwerk in Doetinchem nog niet ingesteld op zonne-energie. Dat had jaren geleden al geregeld kunnen zijn. Voor ons is het een voor de hand liggende optie. Wat ik het allerergst zou vinden is als we er na een paar jaar achter komen dat we mensen slapeloze nachten bezorgen door de plaatsing van die windmolens. En dat we dan zeggen: hadden we het maar niet gedaan.”

