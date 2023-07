De komma is gezet, hoe nu verder?

Het kabinet is sinds begin 2023 in gesprek met nabestaanden van slaafgemaakten en betrokkenen. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van excuses, maar ook om erachter te komen hoe het verdere proces ingevuld moet worden. Met verschillende belangengroepen wordt er besproken hoe ‘na de komma’ eruit moet zien, staat in een brief aan de Kamer. Het kabinet betrekt ook bijvoorbeeld jongeren en vertegenwoordigers van de inheemse en Marron gemeenschappen bij het gesprek.

Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Slavernijverleden NiNsee, zegt dat er een goede samenwerking is opgebouwd. “Het is niet alsof iedereen zijn individuele wensenlijstje aan het invullen is. We zijn samen een fundament aan het leggen om de positie van de gemeenschap te verbeteren.” Er moet een balans zijn tussen de bestedingen in Nederland, de Caribische eilanden en Suriname.

Twee bestemmingen

100 miljoen euro van het fonds is gereserveerd voor het uitvoeren van de overheidsmaatregelen op de drie pijlers kennis en bewustwording, erkenning en herdenken, en doorwerking en verwerking. Van dit geld kunnen nabestaanden bijvoorbeeld kosteloos hun naam wijzigen, wordt het curriculum op scholen aangescherpt en wordt de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven onderzocht. Hoe dat er precies uit komt te zien, moet in het najaar blijken.

De andere 100 miljoen komt in een subsidiepot terecht, bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die de bewustwording bevorderen. Hiervoor zijn in overleg met nabestaanden van slaafgemaakten randvoorwaarden opgesteld. Dit jaar worden de plannen samen met hen verder uitgewerkt en in het voorjaar van 2024 moet de subsidieregeling in werking treden.

Herdenkingscomité

Het herdenkingscomité moet in juli van volgend jaar actief zijn. Dit wordt een koninkrijkbreed comité, waarvan de invulling samen met onder andere NiNsee uitgewerkt wordt. Hiervoor is nog eens 8 miljoen vrijgemaakt. Het zal een toevoeging zijn op de bestaande herdenkingscomités, waarvan er in Nederland 18 zijn.

Als er van het bestaande netwerk gebruik wordt gemaakt, is Nooitmeer positief over de uitkomst van de overleggen. “Met een goede dwarsdoorsnede van de gemeenschap en goede randvoorwaarden zal er ook een goede besteding van het fonds gevonden worden.”

