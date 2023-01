De koffiepad en het theezakje mogen eindelijk in de biobak

Een jaar later dan de bedoeling was mogen koffiepads en theezakjes nu definitief bij het gft-afval. Producenten hebben de verpakkingen composteerbaar gemaakt.

Koffiepads en theezakjes mogen vanaf dit jaar bij het groente- fruit- en tuinafval (gft). Bijna alle pads en zakjes zijn daar nu voor geschikt. Dat blijkt uit een steekproef van Rijkswaterstaat: 93 procent van de theezakjes en bijna 97 procent van alle koffiepads is composteerbaar.

Eigenlijk was het de bedoeling dat koffiepads en theezakjes vorig jaar al de oversteek van het restafval naar gft-bak zouden maken. Maar het lukte de branche niet om de verpakkingen voor die tijd geschikt voor het groenafval te maken. Volgens de sector leveren pads en zakjes 88 miljoen kilo extra compost op. Koffiecapsules of koffiecups, vaak van aluminium, moeten nog wel bij het restafval.

Veel mensen deden het afval van een kop thee of koffie al bij het gft. Maar omdat er kunststof in sommige verpakkingen zat, was dat eigenlijk niet de bedoeling.

Plastic van melkzuur

Lisanne Evers, directeur van branchevereniging Koffie & Thee legt uit hoe dat kwam. “Dat kunststof werd gebruikt voor het afsluiten van theezakjes, zodat ze niet openscheuren. Nu is het gelukt om in plaats daarvan biologisch afbreekbare PLA, een plastic gemaakt van melkzuur, te gebruiken. Dat is afkomstig van een natuurlijke bron en heeft dezelfde eigenschappen waardoor het zakje goed hecht.”

Een ander probleem deed zich voor bij het aanhechten van de touwtjes aan theezakjes. Maar ook dat hebben de fabrikanten weten te verhelpen. Hoeveel kunststof er bij het gft-afval is beland doordat mensen theezakjes en koffiepads bij het groenafval deden, is onbekend.

Consumenten hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat ze per ongeluk nog oude zakjes met kunststof kopen, omdat de supermarkt die nog in het schap heeft liggen. Evers: “We hebben rekening gehouden met een overgangsperiode van een paar maanden, zodat de oude zakjes en pads allemaal gebruikt zijn.”

