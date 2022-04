De koele kantoortuin treft vooral vrouwen en oudere werknemers

Ambtenaren van de Rijksoverheid, bankmedewerkers van Rabobank en werknemers van betaalbedrijf Adyen zitten de komende tijd in een koelere kantoortuin dan zij zijn gewend. Deze en andere bedrijven en instellingen besloten onlangs om de thermostaat op 19 graden te zetten, zoals de overheid adviseert in een reclamecampagne.

Dat zullen vooral vrouwen en iets oudere werknemers merken, zegt Boris Kingma, die bij TNO onderzoek doet naar de gevolgen van hitte en kou op het menselijk lichaam. “Vrouwen zijn gemiddeld kleiner dan mannen, en uit onderzoek weten we dat kleinere lichamen doorgaans eerder op de kou reageren.”

Jonge mannen compenseren makkelijker

Vooral spiermassa speelt een belangrijke rol om het interne kacheltje brandende te houden. Iedere beweging produceert namelijk ook warmte, ongeveer zoals een benzinemotor niet alleen de auto aandrijft, maar ook heet wordt. Doordat jonge mannen relatief meer spiermassa hebben dan vrouwen of oudere werknemers, warmen zij eenvoudiger op.

Voor wie niet jong en man is, kan een koele kantoortuin tot kleine ongemakken leiden, denkt Kingma. “Een temperatuurdaling van enkele graden kan voor hen het verschil betekenen tussen comfortabel werken en bibberen. Hun lichaam heeft immers een iets lagere koudetolerantie dan dat van mannen. Ook kunnen de bloedvaten in handen, oren of vingers samenknijpen, waardoor je minder of juist een tintelend gevoel ervaart.”

Toch wil dat niet zeggen dat er voor koukleumen geen plek meer is bij de bank of de Rijksoverheid. Daarvoor is de temperatuurverlaging volgens Kingma ‘te mild’. Uit een eerdere inventarisatie van Trouw blijkt dat bij de meeste deelnemende organisaties de kachel voorheen op ongeveer 21 graden stond, slechts twee graden hoger dan de nieuwe aanbevolen temperatuur.

Dikke trui en koffie halen

“Voor deze beperkte temperatuurverandering valt goed te compenseren”, zegt Kingma. Vaak is een dikke trui al voldoende. Zo’n extra laag houdt de lichaamswarmte beter vast, waardoor er minder verloren gaat. Maar ook een actievere werkhouding doet wonderen. Wandelend bellen of dat extra loopje naar de koffieautomaat activeert de spieren, die daardoor warmte produceren. “Zelfs staand werken levert al anderhalf keer zoveel warmte op als zitten”, zegt Kingma, die in zijn thuiskantoor de kachel ook op 19 graden heeft staan. Mensen met een meer uitvoerend beroep hebben geluk: zij blijven vanzelf wel in beweging.

Voor managers is nog een tweede vraag relevant: heeft de temperatuursverlaging invloed op de prestaties van hun werknemers? Zo vroeg een ING-woordvoerder zich onlangs in Trouw af of een kouder kantoor wel even prettig werkt. “We willen wel een omgeving waarin mensen goed kunnen functioneren.” Het is voor de bank een reden om de verwarming voorlopig op 20 graden te laten.

In theorie zou het kunnen. Wie zich niet comfortabel voelt in zijn of haar werkomgeving, zal vermoedelijk minder goed presteren. Een medewerker die bibberend en met koude vingers achter de computer zit, houdt minder energie over om goed na te denken. Bovendien leidt het enorm af.

Gewenning

Maar, benadrukt Kingma nogmaals, dat zal alleen gebeuren als de werknemer in kwestie zich niet aanpast aan de nieuwe, frisse realiteit, bijvoorbeeld door extra laagjes en een iets actievere houding. Doe je dat wel, dan treedt er vrij snel gewenning op. “Historisch gezien zijn we helemaal niet ingesteld op een keurige 21 graden Celsius. De kracht van de mensheid is juist dat we ons vrij gemakkelijk aanpassen aan kleine schommelingen.” Voor thuiswerkende koukleumen geldt dus dat zij – uitzonderingen daargelaten – probleemloos terug kunnen naar kantoor. Mits ze goed nadenken bij hun kledingkeuze.

