De Knarrenhof-bewoners helpen elkaar graag, maar langdurige zorg is een heel ander verhaal

Over het hegje van haar tuin stelt Matina Fidder zich voor als voorzitter van de bewonersvereniging. Het Aahof in Zwolle telt 34 koopwoningen en 14 sociale huurwoningen. Deze eerste woonlocatie van Stichting Knarrenhof is vijf jaar geleden gerealiseerd. De jongste bewoner is 50 jaar, maar de meesten zijn inmiddels boven de 70.

Waar het om draait in zo’n woonhof, is burenhulp. Door elkaar een handje te helpen binnenshuis en samen bezig te zijn buitenshuis, blijven ouderen langer zelfredzaam. Dat is niet vrijblijvend: iedere bewoner tekent een sociaal statuut waarin je verklaart naar je buren om te zullen kijken. “Als iemand bijvoorbeeld geopereerd is, zorgen wij als buren voor kortdurende extra zorg”, legt Fidder uit. “Voor iemand een boterham smeren, of een pannetje eten voor de deur zetten, is in dat geval heel normaal hier.”

Geschrokken van uitspraken minister

Als het aan minister van langdurige zorg Conny Helder ligt gaan mensen in de toekomst nog veel meer voor elkaar zorgen. ‘‘Het merendeel van de mensen zit toch te wachten tot de overheid het oplost. Dat zal niet gebeuren”, zei de minister maandag.

Aahofbewoonster Femmi Schut schrok van de uitspraken van de minister. “Als je het nieuws hierover volgt, lijkt het niet de goede kant op te gaan voor ons.”

Want die extra zorg houdt na 14 dagen op, volgens Fidder. Dan heeft iemand langdurige zorg nodig en dat is niet waarvoor het hof bedoeld is, beamen ook bewoners Schut en Jan Overgoor, die zich bij het gesprek hebben gevoegd in het Hofhuis, de gezamenlijke ruimte. “Kijk, ik vind Femmi een schat van een buurvrouw”, glimlacht Fidder terwijl ze opzij kijkt, “maar het blijft wel mijn buurvrouw, meer niet.”

Grens tussen burenhulp en zorg

Waar die grens ligt, is nog best ingewikkeld om vast te stellen. Tussen burenhulp en professionele zorg zit een groot grijs gebied. Hier zijn geen harde afspraken over en iedereen houdt er eigen ideeën op na.

Zo geven alle drie de pensionado’s aan dat ze de verantwoordelijkheid van langdurige zorg te veel zouden vinden. Als er medisch iets misgaat vergeef je het jezelf niet, voorspelt Overgoor. Voorzitter Fidder spoort bewoners aan om ideeën over de overgang van burenhulp naar mantelzorg met elkaar te bespreken.

Schut denkt wel na over de toekomst, maar echt concreet is ze nog niet. “Ik denk altijd, de mensen die nu in het kabinet zitten zijn over vier jaar weer weg. Dan kan het er ineens weer heel anders uitzien.”

Zelf zorg kunnen kopen is een luxe

Fidder en Overgoor schuiven het maken van hun zorgplan nog even voor zich uit. “De minister probeert alleen maar het probleem van zich af te schuiven en geld te besparen”, antwoordt Overgoor resoluut. “Dat kan zomaar niet.”

Fidder hoopt dat ze genoeg geld zal hebben om particuliere zorg in te kunnen kopen. “Mijn ouders hebben dat met de opbrengst van hun huis tot het einde kunnen betalen. Dat is een luxe die niet iedereen heeft.”

Een beroep op hun kinderen zullen de drie niet snel doen. “Ik ben grootgebracht met de gedachte: als je jong bent moet je genieten en hoef je niet de last van je ouder wordende moeder te dragen,” zegt Schut.

Rollatorfile

Minister Helder verwacht ook veel van technologie bij de zorg voor ouderen, zoals oogdruppelbrillen en steunkousaantrekkers. Fidder ziet wel mogelijkheden, als het gecombineerd wordt met de hulp van zorgorganisaties in de buurt. “Zo kan professionele woonzorg wellicht uitgesteld worden, maar het is een illusie dat een woonhof een alternatief is voor het verpleeghuis.”

Het is belangrijk om mensen van verschillende leeftijden aan te trekken. “In het begin denk je daar niet aan, maar ondertussen vragen we ons wel een beetje af wat er gebeurt als wij allemaal tegelijk in de negentig zijn”, vertelt Fidder. “Dan krijg je een rollatorfile,” grapt Overgoor. Hij noemt het bewust selecteren van nieuwe bewoners op leeftijd ‘duurzaam verjongen’.

De sociale voordelen van een woonhof moeten niet onderschat worden. Schut noemt het ‘het feest van de herkenning’: hier kan je over je problemen praten en er is altijd wel iemand die met iets soortgelijks te maken heeft. “Samen lachen, samen huilen”, voegt Overgoor er knikkend aan toe.

