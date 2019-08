De kloof groeit: de levensverwachting van hoogopgeleiden stijgt het snelst

Hoe oud iemand wordt en in welke gezondheid, wordt steeds sterker afhankelijk van het opleidingsniveau. Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten brengt blijkt dat de levensverwachting van 65-jarigen met een hogere opleiding sterker stijgt dan die van lager en middelbaar opgeleide leeftijdgenoten.

Het CBS heeft de gezondheid en levensverwachting van 65-jarige Nederlanders in de periode 2011/2014 vergeleken met die van 2015/2018. Voor zowel vrouwen als mannen is de levensverwachting bij hoogopgeleiden met een jaar gestegen. De mannen die nu 65 zijn, worden gemiddeld 87,4 jaar. Hun laagopgeleide sekse- en leeftijdsgenoten 82,3. Een verschil van 5 jaar. Dat verschil was eerder vier jaar.

De hoogopgeleide vrouwen kunnen rekenen op een leeftijd van 89,7 jaar. Laagopgeleide vrouwen worden gemiddeld 85,4; een verschil van ruim 4 jaar. Dat was eerder nog 3 jaar. Bij de middelbaar opgeleide mannen en vrouwen groeit de kloof met hoogopgeleiden ook, maar iets minder snel dan bij de laagopgeleiden.

Gebreken

Het CBS keek ook in welke gezondheidsstaat Nederlandse 65-plussers ouder worden. De opleidingskloof is hier bij zowel vrouwen als mannen ongeveer zes jaar. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het gehoor, het zicht of het bewegingsapparaat. Dat geldt zowel voor vrouwen als mannen.

Hoogopgeleide mannen leven gemiddeld tot 83,5 jaar zonder beperkingen, laagopgeleiden tot hun 77ste. Dat was eerder overigens 77,3, een kleine daling dus. Vrouwen leven weliswaar langer dan mannen, zij krijgen wel eerder te maken met gebreken. Bij hoogopgeleiden vrouwen spelen de gezondheidsproblemen rond hun 83ste jaar, bij laagopgeleiden als zij 76,8 jaar zijn.

Dat laagopgeleiden minder lang in goede gezondheid leven, heeft te maken met hun leefstijl. Laagopgeleiden roken meer dan hbo’ers en academici, schreef het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar al. De lageropgeleiden bleken ook vaker te maken te hebben met overgewicht, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast hebben hbo’ers en academici vaker groenten en fruit op hun bord dan lageropgeleiden en bewegen zij meer.

De overheid probeert de kloof te dichten door in te zetten op verandering van leefstijl. Maar gezondheidsinformatie komt weer vooral terecht bij hoogopgeleiden. Mensen die roken of overgewicht hebben krijgen wel een vergoeding voor afkicken of voor een leefstijlcoach die helpt om slechte gewoontes af te leren en gezonder te gaan leven.

