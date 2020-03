De klanten van de supermarkt denken aan hun boodschappen, niet aan die anderhalve meter

Als de pot pastasaus uiteenspat en een deel van het gangpad in beslag neemt, kijkt de vrouw die hem liet vallen hulpeloos om zich heen. Wat nu? De troep vormt een barricade, zeker nu iedereen op afstand van elkaar moet blijven. Toch passeren klanten de vrouw in de Albert Heijn aan de drukke Amsterdamsestraatweg in Utrecht alsof er niets aan de hand is. Ze lopen vlak langs haar heen.

“Laat mij maar even”, roept een vakkenvuller met een rol papier in zijn hand. Eendrachtig ruimen ze de rode saus van de vloer.

Sympathiek, maar niet bedoeling. Om klanten en personeel op de gewenste anderhalve meter afstand van elkaar te houden, treffen supermarkten juist maatregelen, zoals een maximumaantal bezoekers in de winkel. Iedereen moet verplicht een wagentje of mandje mee, zodat medewerkers kunnen bijhouden hoeveel klanten binnen zijn. Maximaal één per tien vierkante meter.

Opdrachten om mondiger te worden

De leus ‘Graag afstand houden’ prijkt op banieren in de winkels, en ook op de oranje hesjes van vakkenvullers en caissières. Medewerkers maken thuis digitale opdrachten om mondiger te worden als mensen de gewenste afstand niet in acht nemen.

Alle waarschuwingen ten spijt lijken klanten in de Albert Heijn in Utrecht zich er deze middag nog weinig van aan te trekken. Sommigen hebben een mandje of karretje, sommigen ook niet. Het is vrij druk, mensen lopen vlak langs elkaar en bij de koeling met zuivelproducten begint een stel hartstochtelijk te knuffelen.

Ook bij de ingang van een filiaal zo‘n twee kilometer verderop tuimelen de nieuwe instructies over elkaar heen. Hier is het rustiger en houden klanten juist wel afstand, maar soms is contact onvermijdelijk, zoals bij het kruisen in de gangpaden. Of het al rustiger in de winkel is? Twee jonge vakkenvullers kijken elkaar vragend aan. “Wij maken ons eigenlijk geen zorgen”, zegt een van hen.

Naar producten graaien

Die zorgen leven wel bij andere supermarktmedewerkers, zegt een woordvoerder van vakbond FNV. Vooral moeders van vakkenvullers vrezen ondanks de nieuwe maatregelen voor ongeduldige klanten die over de schouders van hun kinderen naar producten graaien, merkt de bond. “We horen verhalen dat klanten de anderhalve meter afstand nog steeds niet respecteren. In sommige winkels lopen teamleiders van negentien jaar, moeten zij dan de verantwoordelijkheid nemen?”

De filiaalmanager van de supermarkt Plus in Susteren deelde zijn woede dinsdag via een facebookbericht. “Vanavond zijn onze medewerkers verrot gescholden omdat ze klanten verzochten een winkelkar te pakken”, schrijft hij. Klanten die zich niet gedragen krijgen een winkelverbod van een jaar, zegt hij. “Dit is het dieptepunt in mijn loopbaan als ondernemer.”

Toch denkt Marc Jansen, directeur van supermarktbranchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de maatregelen vooralsnog afdoende zijn voor de veiligheid van medewerkers en klanten. Want dat zegt het RIVM. “Het zal een stuk rustiger zijn. Maar uiteindelijk zijn ook de klanten zelf verantwoordelijk voor het bewaren van afstand”, zegt Jansen. Medewerkers zijn verbaal prima in staat om klanten terecht te wijzen, zegt hij verder.

Andere landen hebben al een restrictiever supermarktbeleid, zoals een maximum aan de bezoekminuten of een lager maximumaantal bezoekers in de winkels. Die plannen liggen op de plank, zegt Jansen, voor als het RIVM het sein daartoe geeft. “Volgens mij is er nog geen aanleiding om de maatregelen aan te scherpen. Tenzij het RIVM anders bepaalt natuurlijk.”

Distributiecentra liggen vol met bakproducten, soep en pasta. Het vervoeren van die levensmiddelen naar de supermarkten, dát is de uitdaging.