De kinderopvang wordt steeds duurder, maar voor de ouders is het ‘slikken of stikken’

Peuteryoga, houten speelgoed en een biologische warme lunch bij de kinderopvang op een toplocatie in een grote stad. Het kan tegenwoordig, maar je betaalt er flink voor.

Dit jaar is de uurprijs voor kinderopvang op de populairste plekken vanwege de inflatie gestegen tot rond de 12 euro, al zijn dat de uitschieters. Gemiddeld betalen ouders nu ruim 9 euro per uur voor dagopvang.

De overheid vergoedt vanuit de kinderopvangtoeslag in 2023 voor dagopvang maximaal 9,12 euro per uur. Voor buitenschoolse opvang is dat 7,85 euro en de maximale uurprijs voor vergoeding bij een gastouder is 6,85 euro. Alles boven die tarieven moeten ouders zelf bijleggen. Bovendien zijn de tarieven inkomensafhankelijk en krijgt lang niet iedereen het maximum vergoed. Sommige gezinnen zijn dit jaar vanwege de prijsstijgingen honderden euro’s per maand extra kwijt.

Ondanks de zorgen bij ouders over de hoge kosten is de vraag naar kinderopvang onverminderd hoog, blijkt uit een rondgang van Trouw langs vijf van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland.

Geen alarmerende signalen

Kids Foundation, Human Kind, Prokino, Kober en de locaties die onder Samenwerkende Kinderopvang vallen, zien nog geen alarmerende signalen dat ouders contracten opzeggen om aan de hoge kosten te ontsnappen. Ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang ziet die ontwikkeling nog niet.

Niet op alle plekken is de opvang trouwens duurder geworden. Kober zegt dat de tarieven bij hen minder zijn gestegen dan bij andere organisaties, waardoor sommige ouders volgens Kober minder gaan betalen dan vorig jaar omdat de kinderopvangtoeslag extra verhoogd is vanwege de extreme prijsstijgingen.

Samenwerkende Kinderopvang zegt dat het aantal opzeggingen naar aanleiding van de tariefaanpassingen vooralsnog ‘minimaal’ is. Een beperkt aantal ouders neemt daar dit jaar minder dagen af.

Mogelijk verandert het beeld als de cijfers over het eerste kwartaal van 2023 bekend worden, zegt Gjalt Jellesma van de belangenvereniging voor ouders met kinderopvang BOinK. Maar ook dan is het moeilijk te zeggen hoeveel ouders er afhaken, omdat de vraag naar opvang groot blijft. “De wachtlijsten zijn momenteel zo lang, dat andere ouders graag in het gat springen als iemand anders een dag inlevert. Dat zie je dan niet terug in de cijfers.”

Jellesma zegt dat ouders worstelen met de hogere tarieven en lange wachtlijsten. “Het is slikken of stikken. Als je het niet eens bent met een contract en je wilt weg, betekent het dat je op een wachtlijst van twee jaar terechtkomt. Dat is geen optie natuurlijk, dus betaal je maar.”

In 2025 wordt de kinderopvang in Nederland bijna gratis voor gezinnen met twee werkende ouders. De overheid is van plan om vanaf dat jaar 96 procent van de opvangkosten te vergoeden.

Lees ook:

‘De prijzen van de kinderopvang dwingen je bijna om thuis te blijven’

De kosten van de kinderopvang worden steeds hoger, mede door de inflatie. Maar Breanna McDonald uit Gouda en Samin Torabi uit Den Haag hebben geen keus.

Vooral rijke gezinnen gaan profiteren van de (bijna) gratis kinderopvang

Gratis kinderopvang zou vanaf 2025 de kansenongelijkheid tegen moeten gaan. Maar het zorgt ervoor dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt, waarschuwen critici.

Kinderen kunnen amper nog bij de opvang terecht

Door het personeelstekort in de kinderopvang staan er veel wisselende gezichten op de groepen. Kinderen hebben daar last van, denken ouders. ‘Veerle huilde elke keer tranen met tuiten als ze weer naar het kinderdagverblijf moest.’