De kinderopvang mag geen vaccinaties gaan eisen - en daar is ze blij mee

Eigenaren in de kinderopvang hoeven niet te beslissen of ze ongevaccineerde kinderen willen toelaten, of niet. In de Eerste Kamer sneuvelde deze week de initiatiefwet van D66 die het de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang mogelijk zou maken om kinderen te weigeren.

De kinderopvang is er zelf niet rouwig om. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) vond dat het voorstel van D66 de verantwoordelijkheid ten onrechte bij de kinderopvangorganisaties legt.

Volgens critici zou de wet zelfs kunnen zorgen voor een tweedeling tussen opvanglocaties voor gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, met een risico op grotere uitbraken in die laatste groep.

Het wetsvoorstel zou ook gaan gelden voor de coronaprik

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde begin 2020 het plan. Het wetsvoorstel zou gelden voor vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma, zoals de prik tegen de bof, mazelen en rode hond. Door de coronapandemie ligt het nu ingewikkelder: inmiddels zit ook de coronavaccinatie in dat programma. Dat zou betekenen dat de kinderopvang in theorie ook medewerkers en kinderen zonder coronaprik zou kunnen weigeren.

Dat was nooit de bedoeling, maar D66 kreeg van de Eerste Kamer niet de tijd om de wet te repareren. Veel partijen twijfelden ook op meer fundamentele punten over de uitvoerbaarheid en het nut van de wet.

‘Overheid moet zorgen voor een goede vaccinatiegraad, niet de opvang’

Hoe nu verder? Boink, de belangenvereniging van ouders, vindt het vooral een taak voor de overheid om te ‘stáán voor het vaccinatieprogramma’, zoals voorzitter Gjalt Jellesma zegt. “Die heeft jarenlang slecht werk geleverd.” Jellesma verwijst naar de vaccinatiegraad, die een tijd lang daalde. “Het Rijksvaccinatieprogramma heeft naar schatting tussen de 6000 en 12000 levens bespaard, maar dat hoor je veel te weinig.”

Als het parlement een maatregel wil nemen, dan moet het zélf besluiten tot een landelijke vaccinatieplicht, vindt Jellesma. Dat moet niet worden overgelaten aan de opvangorganisaties.

De noodzaak voor zo’n plicht ziet Jellesma afnemen, want de laatste jaren stijgt de vaccinatiegraad weer, bij veel prikken tot ruim boven de 90 procent.

‘Ouders moeten kunnen vragen of er ongevaccineerde kinderen zijn’

Ondertussen zijn er wel kinderdagverblijven die zónder wettelijke basis ongevaccineerde kinderen weigeren. Het Noord-Hollandse Berend Botje is het bekendste voorbeeld, maar Jellesma schat in dat het gaat om honderden van de 17.000 kinderopvanglocaties. In hoeverre de organisaties dat op eigen houtje mogen doen, blijft de vraag.

Boink vindt dat de kinderopvang in elk geval moet kunnen vragen of kinderen gevaccineerd zijn. Ouders zouden dan kunnen informeren of er ongevaccineerde kinderen op de opvang zitten, voor ze beslissen of ze hun kind erheen brengen. Volgens Jellesma is dat vooral van belang voor kinderen met een kwetsbare gezondheid.

Lees ook:

Weigerbeleid rond vaccinaties bij crèches is juridisch niemandsland

Mogen kinderdagverblijven in Nederland kinderen weren die niet zijn ingeënt tegen de mazelen? Die vraag speelde drie jaar geleden al op, na een mazelenuitbraak. Vijf vragen over dit juridische niemandsland.

Europees Hof: crèche mag niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Op Europees niveau zijn er in elk geval geen wetten of verdragen die het de kinderopvang verbieden om inentingen te verplichten, zo oordeelden de mensenrechtenrechters in Straatsburg vorig jaar.