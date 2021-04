De kinderen van school halen net over de grens? Eerst een test doen

Drie busjes van de Duitse Bundespolizei staan zaterdag bij de grensovergang tussen Beek en Wyler, vlak bij Nijmegen. Elke automobilist die vanuit Nederland de grens wil passeren, wordt door de politie aangehouden om te checken of ze een negatief testbewijs bij zich hebben. De testplicht geldt voor iedereen vanaf 6 jaar. Geen testbewijs? Dan mag de auto niet doorrijden.

Veel mensen die in het grensgebied wonen, weten inmiddels dat je een negatieve coronatest moet overleggen zodra je Duitsland binnenkomt. “Maar we moeten ook mensen terugsturen”, vertelt een van de agenten. “We leggen veel uit over de regels. Zo mag je bijvoorbeeld wel doorrijden als je niet uitstapt in Duitsland.”

Duitsland riep Nederland vorige week uit tot hoog-risicogebied, vanwege het grote aantal coronabesmettingen hier. Even je dochter uit school ophalen of naar je werk gaan – het zijn dagelijkse dingen die Cobie Looijen nu niet zomaar kan doen, zonder dat haar gezin zich eerst laat testen.

Looijen woont in Niel, een kerkdorp bij Kranenburg. In Kranenburg wonen duizenden Nederlanders die net als Looijen in het dagelijks leven volledig op Nederland gericht zijn. Ze werken er, ze gaan er naar school. “Wij steken soms wel vijf keer op een dag de grens over. De nieuwe maatregelen doen vooral psychologisch iets met je. Je mag niet meer in vrijheid gaan en staan waar je wilt. Dat is een heel bizar gevoel. Die controles zijn we niet gewend.”

De dochter van Looijen zit op school in De Horst. Deze school staat amper een kilometer van de Duitse grens en is daarmee ideaal voor Nederlandse gezinnen die net aan de andere kant van de grens wonen. “Wij hebben ruim 200 leerlingen en daarvan wonen er 31 in Duitsland”, vertelt directeur Daphne Laukes van Kindcentrum Op de Horst. “Sommige ouders hebben moeite met de nieuwe Duitse regels en willen hun kinderen niet laten testen, laat staan twee keer in de week. Maar zonder test kunnen ze niet komen. En ik gun het de kinderen natuurlijk dat ze na de schoolsluiting nu weer ‘normaal’ naar school kunnen.”

Vorige week liepen de wachttijden voor een coronatest op in Duitsland. “Mijn man stond twee uur in de rij in Kranenburg”, vertelt Looijen. Voordeel is dat testen veelal gratis is voor Duitse ingezetenen. Maar voor Nederlanders is het een prijzige aangelegenheid. Marcel Hallmans is imker in Malden en heeft zo’n vijftig bijenkasten net over de grens in het Duitse Reichswald staan. Als de temperaturen hoger worden, moet hij zijn bijenvolken verplaatsen naar bloemenvelden in de omgeving. “Ik zie dan geen mensen, maar dat telt niet”, zegt Hallmans. Een reguliere GGD-test geldt niet als testbewijs voor het buitenland, en dus is Hallmans vooralsnog aangewezen op een commerciële test. “Dat kost tussen de 90 en 140 euro per persoon per keer. Niet te doen.” Er wordt bekeken of grenspendelaars zich gratis kunnen laten testen, maar dat besluit is nog niet genomen.

Regels voor reizigers naar Duitsland Wie de grens overgaat van Nederland naar Duitsland moet sinds 6 april een coronatest laten doen en het negatieve testbewijs bij zich hebben. Dat mag niet ouder zijn dan 48 uur. Voor grenspendelaars die wekelijks vaker voor werk of school de grens over moeten, mag de test 72 uur oud zijn. Wie langer dan 24 uur in Duitsland blijft, moet de reis aanmelden. Er wordt regelmatig gecontroleerd, maar nog niet streng gehandhaafd. Mensen zonder negatieve test worden teruggestuurd of naar de dichtstbijzijnde testlocatie doorverwezen. Mensen die in overtreding zijn, kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 25.000 euro.

