De kinderen de hele dag thuis, hoe doe je dat? ‘Het is geen vakantie: we gaan wel wat doen’

"Mam, is de pauze al voorbij?" De 8-jarige Tibbe komt vanuit de tuin vier keer naar binnen gerend om zijn moeder te vragen wanneer hij weer mag gaan rekenen op de computer. Broer Tijme is minder enthousiast. "Buiten spelen? Dat doe ik op school ook niet", reageert hij, liggend op de bank met zijn telefoon. Toen hij zondagmiddag hoorde dat hij de komende drie weken niet naar school mag, maakte zijn hart even een sprongetje. Maar zijn ouders Simone en Wilco Willemse temperden die blijheid al gauw. “Het is geen vakantie, we gaan wel wat doen."

Nu de scholen gesloten zijn, staan ouders plots voor tal van dilemma's. Regel je een vaste dagstructuur met onderwijs? Of wordt het drie weken lang bingewatchen en gamen voor de kinderen, zodat je als ouder nog wat kan werken? En mogen kinderen naar vriendjes? Of sluit je je gezin juist af van de buitenwereld? Met het coronavirus zijn deze vragen in elk gezin plots hoogst actueel.

Voor Tibbe (8), Tess (10), Timo (12) en Tijme (13) staat op een groot whiteboard een planning geschreven, met schoolwerk maar ook creatief plezier. “Als ouders uit het onderwijs hebben we inspiratie genoeg", lacht moeder Willemse. "Er valt zoveel te bedenken."

Simone werkt in het speciaal onderwijs in Nijmegen. Haar man Wilco staat voor de klas in de bovenbouw op een basisschool in Boxmeer. Risicogebied dus. Hij regelt daar onder meer de ICT-zaken, iets wat de scholen de komende weken hard nodig zullen hebben.

‘Naar opa en oma is geen goed idee’

Op Wilco's school stonden 140 ouders op de lijst van mensen met een vitaal beroep, maar uiteindelijk werden er maandag elf kinderen gebracht. Dinsdag zijn dat er misschien meer. Hoewel Simone en Wilco de komende weken door moeten werken, proberen ze het samen thuis te regelen. Simone: "Normaal gesproken gaan de kinderen regelmatig naar opa en oma, maar dat vinden we nu geen goed idee. Ze zijn toch wat ouder en je wilt niet dat zij eventueel ziek worden.”

Omdat Simone en Wilco allebei in het onderwijs werken, zouden hun kinderen naar school mogen. “Maar ook dat willen we liever niet", aldus moeder Willemse. “Al sluit ik niet uit dat we er gebruik van moeten maken. Want als er bij ons op school leerkrachten ziek worden, dan zullen we extra uren moeten maken."

Hoe de planning van het gezin eruitziet? Maandagochtend werd de dag opgestart met een smartgame of een boek. Daarna wiskunde of rekenen met dobbelstenen, een potje 30 Seconds met z'n allen, en een pauze met fruit. Gevolgd door een les Nederlands, zelfstandig werken en buiten spelen.

"Zo gaan we denk ik even naar het bos", zegt Simone. “Gelukkig mag dat nog wel. Het lijkt me rampzalig als je de deur niet meer uit mag. De drukte zoeken we niet op, maar het is fijn dat de kinderen even kunnen rennen. Dat hebben ze ook nodig."

Tibbe, Tess, Timo en Tijme zullen het hoofdzakelijk met elkaar moeten doen de komende weken. Simone: "Met hoeveel andere mensen wil je in contact komen? Dat is wel een dilemma. Nu zijn ze nog redelijk enthousiast over onze lessen, maar hoe is dat over twee weken? Mogen ze nog met vriendjes spelen, of liever niet? Je weet dat kinderen geen anderhalve meter afstand houden van elkaar, wanneer ze afspreken. Jongeren buitelen over elkaar heen. We zijn er nog niet uit hoe we daar mee omgaan. Het is nu sowieso van dag tot dag bekijken wat het beste werkt."

