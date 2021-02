De kappers in IJsselland zouden volgens de coronaroutekaart weer open mogen, toch gebeurt dat niet

In 23 Veiligheidsregio’s in Nederland geldt nog altijd het hoogste risiconiveau. Maar in Gelderland Midden is het niveau gedaald van 4 naar 3. Oftewel: van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. In IJsselland is het niveau gezakt naar 2, wat staat voor zorgelijk. Gaan deze regio’s nu wat meer open?

‘Nee’, is het duidelijke antwoord van Bianca de Greef, woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland. “De lockdownmaatregelen zijn landelijk, dus mogen wij niet versoepelen.” Maar die routekaart dan, die aangeeft dat er meer mogelijk is zodra het risiconiveau zakt? Die geldt pas als meerdere regio’s het hoogste risiconiveau verlaten. Pas dan zal het kabinet overgaan tot regionalisering van maatregelen, zoals het weer openen van de sportscholen in regio’s met een lage verspreiding, of meer bezoek toestaan.

Aanzuigende werking

Versoepelingen van regels bij restaurants en kappers ligt alweer wat lastiger, want als in bijvoorbeeld IJsselland de restaurants of kappers wel open zijn, maar in het naastgelegen Gelderland Zuid niet, dan ontstaat een aanzuigende werking. “Als je dat nu doet, de restaurants bij ons openen, zal je dat effect helemaal sterk terugzien”, zegt De Greef.

De avondklok dan? Daar kan geen aanzuigende werking van uit gaan, terwijl deze nu wel buitenproportioneel is voor een regio in risiconiveau 2. “Ook dat is bij de burgemeesters in onze veiligheidsregio geen onderwerp van gesprek”, zegt De Greef. Ten eerste kunnen groepen jongeren wel degelijk denken: laten we naar Zwolle gaan, want daar is geen avondklok. Ten tweede hangt de dreiging van de derde golf ook over de regio’s waar het wat beter gaat. “Het is dubbel", zegt De Greef. “Het gaat beter, maar we moeten blijven volhouden vanwege het gevaar van de nieuwe varianten. Wij blijven ons voorbereiden op een derde golf, want de situatie kan over een paar weken weer heel anders zijn.”

