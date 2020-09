De kans dat de omstreden Gouden Koets ooit terugkeert, slinkt verder

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakte dinsdag bekend dat de koets vanaf juni volgend jaar zal worden tentoongesteld in het Amsterdam Museum. Het rijtuig is daar tot november te bezichtigen, waardoor het in ieder geval op Prinsjesdag 2021 niet wordt gebruikt.

De Gouden Koets is al jarenlang onderwerp van fel politiek en maatschappelijk debat. Steen des aanstoots is een paneel aan de zijkant van het rijtuig, dat verwijst naar de koloniale geschiedenis van Nederland. Critici, onder anderen Kamerleden van GroenLinks en SP, riepen tien jaar geleden op het omstreden paneel te verwijderen vanwege ‘de verheerlijking van het slavernijverleden'. Koning Willem-Alexander voelt daar niets voor. Het maakt in zijn ogen ‘deel uit van het Nederlandse culturele erfgoed’.

Op dit moment wordt de Gouden Koets nog gerestaureerd, een klus die al enkele jaren duurt. Ter vervanging gebruikten Willem-Alexander en koningin Máxima op Prinsjesdag de Glazen Koets om van paleis Noordeinde naar de Ridderzaal te komen. Dit jaar gaat het koningspaar overigens met de auto, vanwege corona-beperkingen.

De casus belli: een paneel aan de zijkant van de Gouden Koets, dat verwijst naar de koloniale geschiedenis van Nederland. Beeld anp

Een misbaar privilege

De verhuizing van de Gouden Koets naar het museum doet vermoeden dat deze niet meer zal terugkeren op de weg. Die conclusie ligt voor de hand, maar een officieel besluit hierover is nog niet genomen. Wat SP-Kamerlid Sadet Karabulut betreft, blijft het rijtuig in het museum. “Het is een product uit het koloniaal verleden. Dit privilege kan het koningspaar best missen.”

Als de koets straks gerestaureerd is, zal het in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum worden geplaatst. De expositie beslaat de zes omliggende museumzalen die allen zicht hebben op het rijtuig. Museumdirecteur Judikje Kiers zegt tegen persbureau ANP dat de tentoonstelling niet alleen de geschiedenis zal belichten maar ook ‘de toekomst van beladen erfgoed in de maatschappij’. “Als museum moeten we een rol spelen in actuele maatschappelijke vraagstukken.”

