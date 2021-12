De Jonge vraagt Gezondheidsraad om uitleg over late boostercampagne

Als een van de laatste Europese landen begon Nederland met het zetten van een boosterprik. Demissionair minister Hugo de Jonge wil achterhalen waarom dat zo is gegaan en wendt zich daarvoor onder meer tot de Gezondheidsraad. De raad adviseerde in september dat een boosterprik niet nodig was, kwam begin november tot een ander inzicht voor 60-plussers en adviseerde uiteindelijk 25 november om de gehele bevolking een boosterprik aan te bieden.

Nederland loopt achter

Pas na die positieve adviezen in november besloot Hugo de Jonge om over te gaan op het uitdelen van boosters. Aanvankelijk begon dat ook nog erg traag. Het gevolg: in Nederland heeft nu ongeveer 7 procent van de inwoners een boosterprik gehad terwijl in omringende landen als Denemarken en België de teller al boven de 20 procent staat. In het Verenigd Koninkrijk kregen al 35 op de 100 mensen een boosterprik.

Een van de redenen waarom andere landen eerder gingen boosteren is omdat de eerste Israëlische gegevens over boosterprikken een positief effect lieten zien. Minister De Jonge vraagt daarom specifiek aan de Gezondheidsraad om deze studies opnieuw te duiden en te reflecteren op de vraag of op basis van deze Israëlische onderzoeken ‘destijds tot een andere afweging gekomen had kunnen of moeten worden met betrekking tot de timing van de boostercampagne.’

In het algemeen wil De Jonge sowieso een antwoord van de Gezondheidsraad op de vraag hoe zij kijken naar de adviezen in september en november. Aanleiding hiervoor is een debat in de Tweede Kamer begin december, schrijft minister De Jonge. Hierin werd hij door Kamerleden op de gril werd gelegd omdat de boostercampagne hier amper vorderde.

De Jonge had het advies niet hoeven afwachten

De trage boostercampagne zit De Jonge duidelijk dwars en de reden daarvoor lijkt de dreiging van de nieuwe omikronvariant. Deze variant laat zich minder goed tegenhouden door de opgebouwde immuniteit (door infectie of vaccinatie) dan de deltavariant die hier nu nog dominant is. Maar een boosterprik lijkt een deel van die immuniteit te herstellen en kan dus een wapen zijn tegen die dreigende variant. Het OMT adviseerde afgelopen weekend in het kader van de omikronvariant om maximaal in te zetten op de boostervaccinatie ‘zodat voor de kerst ten minste de groep 60-plus is gevaccineerd.’

De Jonge is overigens zelf verantwoordelijk voor de trage boostercampagne. Hij is namelijk niet verplicht om het advies van de Gezondheidsraad af te wachten en had zelf de campagne in gang kunnen schieten. Daarnaast bleek dat toen de Gezondheidsraad begin november positief adviseerde over het boosteren van alle 60-plussers, het ministerie en uitvoeringsorganisaties zoals de GGD daar helemaal niet klaar voor waren. Partijen als Defensie en het Rode Kruis waren zelfs nog niet gevraagd om te helpen en moesten op het laatste moment worden aangehaakt. Computersystemen waren nog niet up-to-date.

De Gezondheidsraad adviseerde overigens al in september expliciet om alvast te anticiperen op een eventuele boostercampagne later in het jaar. Daar heeft de Raad, die nu om reflectie wordt gevraagd, de afgelopen maanden al meermaals op gehamerd.

