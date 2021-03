De Jonge: Slechts één prik nodig na besmetting in afgelopen halfjaar

Met de oproep volgt De Jonge het advies van de Gezondheidsraad, die op 8 maart concludeerde dat één vaccindosis voldoet voor mensen die het afgelopen halfjaar besmet raakten. “Eén prik zorgt voor hen voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus”, schreef de raad. Met het advies wil de minister het vaccinatietempo opschroeven. Hoe hoog dat tempo wordt, dat onderzoekt het RIVM nog.

Het afgelopen halfjaar zijn zo’n 900.000 tests afgenomen met een positieve uitslag. Toch komen er door de maatregel geen extra 900.000 doses vrij, maar minder, omdat niet iedereen met een positieve testuitslag al in aanmerking komt voor een prik.

Wie vermoedt Covid-19 te hebben gehad, maar niet postief is getest, wordt wél aangeraden een tweede prik te halen. Dat geldt ook voor mensen met een kwetsbare weerstand.

Vrijwillig advies

Het advies is vooralsnog vrijwillig: wie besmet is geweest, maar opgeroepen wordt voor een tweede prik, is niet verplicht de positieve testuitslag te melden. Het is niet duidelijk of een positieve testuitslag straks via je DigiD gekoppeld kan worden aan een vaccinatieoproep. “Dat is privacygevoelige informatie”, zegt een woordvoerder van VWS. “Die mag je niet zomaar aan elkaar verbinden.”

Woensdag werd in een Kamerdebat ook besproken iedereen slechts één dosis van het vaccin te geven, om zo het vaccinatietempo te verhogen. Daar is minister De Jonge op tegen, omdat het de kans op nieuwe coronamutaties vergroot.

Alle vaccins die in Nederland worden ingezet, bestaan op dit moment uit twee doses. Alleen het Janssen-vaccin, dat vanaf april in Nederland zal worden ingezet, hoeft maar één keer toegediend te worden.

