De Jonge houdt vol ondanks druk: Vaccinatie begint níét maandag al

Het kabinet is niet van plan de vaccinatiestrategie te wijzigen door maandag al te beginnen met het inenten van ziekenhuispersoneel. Daarmee legt coronaminister Hugo de Jonge een oproep van Diederik Gommers en Ernst Kuipers in Nieuwsuur naast zich neer. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en de voorman van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is een koerswijziging nodig om te voorkomen dat de zorg in het nieuwe jaar bezwijkt onder de hoeveelheid coronapatiënten.

Gommers en Kuipers willen dat het ziekenhuispersoneel als eerste geprikt wordt. Tijdens de eerste golf kwamen de ic’s apparatuur tekort, inmiddels schort het vooral aan mensen. Ziekenhuispersoneel loopt op het tandvlees en raakt vaak zelf besmet met het coronavirus. Door hen te vaccineren, kan voorkomen worden dat nog meer personeel uitvalt. Op die manier kunnen de ziekenhuizen het fors stijgende aantal coronapatiënten beter opvangen.

Diederik Gommers (links) en Ernst Kuipers in september. Beeld EPA

Als het ziekenhuispersoneel geen extra bescherming krijgt, zeggen de twee zorgvoormannen, komt bij verder stijgende besmettingscijfers in januari en februari ‘code zwart’ in zicht. Dan moeten de ziekenhuizen gaan kiezen welke levens ze wel en niet redden. Dat scenario is een schrikbeeld voor de zorg en de politiek.

‘Het vergt puzzelen’

Gommers en Kuipers voeren de druk op het kabinet op. De afgelopen dagen is er al veel kritiek op met name De Jonge, omdat Nederland als een van de laatste Europese landen begint met vaccineren. Dinsdag is er een Kamerdebat over het coronavirus, waar de vaccinatie en de nijpende situatie in de ziekenhuizen ook aan bod zullen komen.

Eerder op woensdag reageerde De Jonge al op de oproepen vanuit de zorg. “Ik heb goed gehoord wat de zorg is in de ziekenhuizen, ik begrijp die ook. Ik wil graag kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen bedenken, maar ook daarvoor geldt: dat vergt echt even puzzelen.”

Het kabinet is nog altijd van plan om vanaf volgende week vrijdag te beginnen met het inenten van de verplegers van kwetsbare ouderen in verzorgingshuizen. Het kabinet wil zo voorkomen dat bewoners die het meest te vrezen hebben van het coronavirus, besmet raken.

In de oorspronkelijke plannen van het kabinet zouden deze kwetsbare ouderen als eerste gevaccineerd worden. Maar omdat het Pfizervaccin op -70 graden moet worden gekoeld, is het moeilijk het vaccin naar verpleeghuizen te vervoeren. Daarom werd als eerste gekozen voor het zorgpersoneel, dat naar vaste priklocaties kan reizen. Voor de ziekenhuizen vormt de koeling geen bezwaar, zeggen Gommers en Kuipers. Die zijn goed ingericht voor een vaccinatiecampagne.

