De jaren ‘10: meer burn-outs, meer atheïsten én meer elektrische auto's

Het aantal inwoners van Nederland steeg de afgelopen tien jaar van 16,6 naar 17,3 miljoen mensen. Dat is een toename van 4 procent, terwijl het aantal huishoudens met 7 procent steeg van 7,4 naar 7,9 miljoen. Het grootste deel van de bevolkingsgroei kwam voort uit migratie: ruim 432.000. Natuurlijke aanwas zorgde voor bijna 276.000 inwoners meer.

De stijging leidde tot drukkere wegen: op de rijkswegen passeren nu gemiddeld 2261 motorvoertuigen per uur, wat een stijging van 6 procent is in vergelijking met zes jaar eerder. En de woningvoorraad nam met zo’n 366.000 huizen toe (een aanwas van 4,9 procent), maar de woningnood bleef hoog.

Aantal atheïsten stijgt met 8 procent

Die bevolkingsgroei ging samen met een enorme vergrijzing. Bijna 20 procent van de Nederlandse ingezetenen is inmiddels 65 jaar of ouder, tien jaar geleden was dat nog maar 15 procent. Toen was 24 procent jonger dan 20 jaar, inmiddels is 22 procent 20-min.

Die gegroeide en vergrijsde bevolking is massaal overgestapt naar onlinediensten: 97 procent heeft toegang tot internet. Ruim 90 procent heeft een smartphone en 79 procent winkelt online. Vandaar al die witte busjes op de weg.

Nog een toename: het aantal atheïsten groeide met 8 procent. Dat betekent natuurlijk een feitelijke daling van het aantal gelovigen, met name rooms-katholieken (-5 procent) en Nederlands Hervormden (-2 procent). Islam en PKN bleven het afgelopen decennium stabiel.

Niet dat het iets met elkaar te maken heeft, maar ook het aantal slachtoffers van criminaliteit nam de afgelopen tien jaar fors af. Wat overigens niet betekent dat het veiligheidsgevoel groeide. In 2017 was 15 procent van de bevolking slachtoffer van geweld, diefstal of vandalisme, in 2010 was dat nog 21 procent.

Bijn 45.000 elektrische auto's

Over werk meldt het CBS dat in 2018 ongeveer 9,4 miljoen mensen aan het werk waren, 600.000 meer dan in 2010. Die hebben wel steeds vaker te kampen met burn-outklachten. Vooral vrouwen tussen de 25 en 35 jaar hebben daar last van: 22 procent tegen 20 procent van de mannen. Maar ook in alle andere leeftijdscategorieën rukt de burn-out op, bij vrouwen én mannen.

Het CBS eindigt met de grootste daler en de grootste stijger. De eerste kon Nederland zien aankomen: door het dichtdraaien van de gaskraan vanwege het Groningse bevingsgevaar, liepen de aardgasbaten enorm terug. In 2018 waren die gereduceerd tot iets minder dan een kwart van de opbrengsten in 2010. Op de piek in 2013 bedroegen die nog 16,1 miljard euro.

En dan de grootste stijger: in 2014 reden er in Nederland nog maar 4600 volledig elektrische auto’s rond. Vijf jaar later is dat aantal vertienvoudigd tot 44.700. En die groei vond met name in 2019 plaats, toen er in één keer 23.000 bijkwamen. Dat belooft wat voor het volgende decennium.

Lees ook:

Niemand durft nog ‘ik’ te zeggen

Jongeren zeggen dat ze te druk voor iets zijn, niet - eerlijk - dat ze liever in bad gaan liggen. Denker des Vaderlands Daan Roovers probeert te doorgronden waarom studenten zo vaak kampen met burn-outklachten.