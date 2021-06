De Janssen-prikken zijn nog niet zichtbaar in de CoronaCheck-app

“Gebruik de app niet, als je ’m nog niet nodig hebt”, waarschuwde demissionair minister Hugo de Jonge donderdagochtend tijdens de lancering van het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app. Sinds donderdag toont de app een groen vinkje bij wie volledig is gevaccineerd. Dat verschaft toegang tot binnenlandse evenementen: vanaf 1 juli geldt het ook als reisbewijs in de EU.

Maar zo’n vaccinatiebewijs downloaden, was donderdag in de praktijk toch nog moeilijk. Meermaals was het te druk op de servers van de app, omdat te veel mensen tegelijkertijd een vaccinatiebewijs opvroegen. “Het ophalen van zo’n bewijs is een flinke operatie”, legt woordvoerder van VWS uit. “We moeten graven in de systemen van het RIVM, de GGD én DigiD. Om te zorgen dat die servers niet volledig overbelast raken, en mensen bijvoorbeeld hun aangiftes niet meer kunnen doen met hun DigiD, hebben we een maximum gesteld aan het aantal op te vragen vaccinatiebewijzen.”

In totaal was vandaag ruimte voor 1 miljoen vaccinatiebewijzen. “Zo’n 90.000 per uur, 25 per seconde.” Maar de vraag lag een stuk hoger, waardoor een vaccinatiebewijs downloaden in de praktijk lastig was.

Geen groen vinkje

Ook zo’n 300.000 mensen die bij de GGD met Janssen zijn geprikt, konden donderdag nog geen vaccinatiebewijs downloaden. “Dat is een bug in het systeem", zegt een woordvoerder van VWS. "Daar werken we hard aan. Het moet morgen of overmorgen opgelost zijn.” In totaal zijn 455.000 prikken met het Janssen-vaccin gezet.

Er zijn meer volledig gevaccineerden bij wie nog geen groen vinkje verscheen. Ongeveer een derde van de gezette prikken bij de huisarts is nog niet geregistreerd in het CIMS, het centrale registratiesysteem van het RIVM. “Dat hopen we voor 1 juli op te lossen”, zegt de woordvoerder. En een deel van de mensen die na een coronabesmetting met één prik volledig gevaccineerd is, kon nog geen bewijs downloaden. “Als de GGD die coronabesmetting niet bij de vaccinatie heeft geregistreerd, sta je nog niet als volledig gevaccineerd in het systeem.”

Het is een ‘ingewikkelde operatie’ om alle gevaccineerden in de CoronaCheck-app te krijgen, benadrukt de woordvoerder. Aan wie onterecht nog geen groen vinkje ziet, adviseert ze te bellen met de helpdesk van het ministerie, op 0800-1421. “En vanaf 1 juli kan de huisarts of GGD je vaccinatie zelf handmatig uitdraaien in een webportaal.” Het ministerie werkt “hard om alle registraties in het systeem te krijgen", benadrukt ze.

Miljoen mensen per dag kunnen inladen Wie is gevaccineerd, kan met de update van de CoronaCheck-app sinds donderdag een vaccinatiebewijs inladen. In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad. De minister roept mensen die pas één prik hebben gehad, dan ook op nog niet met de update van de app aan de haal te gaan. De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kan al worden geladen na één vaccinatie, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken worden gewacht. Reizigers moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid dan ook zelf goed opletten welke eisen het land van bestemming stelt aan het vaccinatiebewijs. Komende dagen blijft het aantal mensen dat het bewijs kan inladen beperkt tot ruim een miljoen per dag. “Als blijkt dat het allemaal goed werkt, dan kun je het een beetje opvoeren”, aldus de minister. Er is volgens het ministerie donderdag direct al veel belangstelling voor de app. “Als het niet direct lukt, probeer het dan einde van de dag nog eens, of anders morgen”, aldus een woordvoerster.

