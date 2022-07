De internationale (nacht)trein zit deze zomer tjokvol vakantiegangers

Het is dringen geblazen bij de Intercity-Express (ICE) naar Frankfurt op perron 7 in Arnhem. Met rolkoffertjes in de ene hand en de tickets in de andere zoeken reizigers naar de juiste coupé. Het is de eerste vakantie met de internationale trein, biecht Wim van Hamersveld op.

Hij is onderweg naar Berlijn om daar vijf dagen “rond te kijken”, een verrassing van zijn vriendin Elsbeth Calis. Zij verkoos de trein als vervoermiddel boven het vliegtuig. “In de eerste plaats vanwege het milieu”, motiveert Calis. “Het komt toevallig ook goed uit vanwege de chaos op Schiphol.”

Het stel verwacht dat de trein een comfortabeler manier van reizen is. Geen vliegstress en ellenlange wachttijden. “Eerder ging ik met het vliegtuig naar Berlijn en dat ging gepaard met veel vertraging”, weet Van Hamersveld nog goed. Calis: “Dan moet je ook helemaal naar Schiphol en we wonen in het oosten. Arnhem is heel goed te doen.” Eén nadeel: de hoge prijs. “We boekten kort tevoren en het was prijzig. Ik ga niet vertellen hoeveel hoor, het is immers een cadeautje.”

Treinreis naar Zuid-Frankrijk

De internationale trein blijkt een steeds populairder alternatief voor het vliegtuig en de auto. De treinreis zat al in de lift, maar kreeg een knauw door de coronapandemie. Nu de lockdowns achter de rug zijn en het aantal bestemmingen toeneemt, wordt het vervoermiddel volop geboekt, zien aanbieders van internationale treinreizen. NS International verkocht in mei en juni van dit jaar voor het eerst meer kaartjes naar buitenlandse bestemmingen dan in de periode voor de coronacrisis.

De snelstgroeiende bestemmingen zijn Wenen, Zürich en Milaan. Vanaf zaterdag tot eind augustus rijdt de Thalys elke zaterdag rechtstreeks van Amsterdam via Avignon en Aix-en-Provence naar Marseille. Een populaire trip. Nagenoeg alle treinreizen in juli zijn al uitverkocht en in augustus zijn nog slechts enkele plekken vrij.

Lees ook: Met de (nacht)trein door Europa? 2022 is hét jaar om dat te doen Verruil vliegschaamte voor treintrots en reis eens per spoor naar Split, Edinburgh of Stockholm. Reisjournalist Sander Groen zet de opties en obstakels op een rij.

Aanbod naar Spanje ‘luchtfietserij’

Ook de nachttreinen zijn populair deze zomer. Je kunt daarmee onder meer naar Wenen, Praag, Kopenhagen en Göteborg. Reisaanbieder GreenCityTrip begon in oktober vorig jaar met zes nachttreinverbindingen vanuit Nederland, inmiddels is het netwerk uitgebreid naar zestien bestemmingen. Komende weken zitten veel treinen hartstikke vol, concludeert directeur Hessel Winkelman.

De chaos op Schiphol hielp een handje mee om de treinen te vullen, vertelt directeur van GreenCityTrip Hessel Winkelman (links) op het perron in Amsterdam. Beeld Patrick Post

“Negen van de tien treinen zijn stijf uitverkocht.” Vrije plekken zijn nog te vinden op nichebestemmingen zoals Göteborg. “De chaos op Schiphol hielp ons een handje mee om de treinen te vullen. En op buitenlandse vliegvelden zijn ook problemen.”

De populariteit van de trein leidt tot nieuwe aanbieders die een gat in de markt zien. Zo is er European Sleeper, dat vanaf december 2023 een nachttreinverbinding naar Barcelona wil opzetten. Winkelman ergert zich daaraan. “Nieuwe concurrentie is alleen maar goed, maar dit is klinkklare onzin. Een rechtstreekse trein naar Barcelona kan immers helemaal niet, omdat de spoorbreedtes verschillen.”

Behalve uitdagingen op het gebied van infrastructuur, is het relatief kleine aanbod en de prijs nog een probleem. “We zouden wel graag meer willen rijden, maar zijn gebonden aan materieel”, legt Winkelman uit. “Onze trein is ruim twintig jaar oud, nieuwe treinen bestellen kost jaren. We willen de reiziger graag meer comfort bieden.” Daarnaast blijft de trein duur, bijvoorbeeld omdat in elk land waar de trein doorheen gaat nieuwe conducteurs en een machinist uit dat betreffende land aan boord moeten. “Die regels zorgen voor onnodig langere reistijd en hogere kosten.”

Lees ook:

Kan ik nog weg deze zomer? ‘Alle treinen zitten ook al bijna vol’

Reizigers krijgen binnenkort te horen of hun zomervakantie vanaf Schiphol doorgaat. Wat als het een ‘nee’ wordt? Wat zijn de alternatieven?