De instrumenten zijn er, maar wraakporno stoppen blijft een helse klus

Duizenden en duizenden filmpjes op de pornosite xHamster zijn de afgelopen weken offline gehaald. Het is het resultaat van een verstrekkende uitspraak van de rechter tegen het bedrijf. Die oordeelde dat xHamster moest controleren of de mensen die in beeld werden gebracht daar toestemming voor hadden gegeven. Onbegonnen werk, dus zullen ze moeten verdwijnen.

De uitspraak was een overwinning in een reeks van zaken die worden aangespannen door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), dat zich ook inzet voor volwassen slachtoffers. Ook kijkt het bureau breder dan misbruik. “Het gaat uiteindelijk om het ongewenst verspreiden van beelden van mensen”, zegt directeur Arda Gerkens. “Mensen denken dat als die beelden bestaan, je het recht verliest om te bepalen wat ermee gebeurt, maar dat is niet zo.”

Een krachtig instrument

Dat blijkt maar weer. De rechter oordeelde dat dat recht voortvloeit uit de algemene verordening gegevensbescherming, de AVG. Die regeling op Europees niveau stelt sinds 2018 grenzen aan wat je met de persoonsgegevens van een ander mag doen. Rechtszaken zoals die tegen xHamster dienen om de reikwijdte van die verordening duidelijk te maken en het blijkt geregeld een krachtig instrument om de privacy te beschermen. Want zulke beelden zijn persoonsgegevens, stelde de rechter. En dan nog wel bijzonder gevoelige. Die mogen alleen worden verwerkt als de betrokkene het zelf openbaar maakt of daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Met die regel in de hand kun je een heleboel aanpakken, zegt Gerkens. In ieder geval de grote legitieme pornosites. “Het schoont aardig op, laat ik het zo zeggen.” Gerkens zou graag zien dat andere landen Nederland volgen met deze uitleg van de AVG, het is immers een regeling die in de hele Europese Unie geldt.

Ook is er geen reden waarom de regel niet zou gelden voor personen die zulke beelden delen in bijvoorbeeld chatgroepen. Alleen, hoe dwing je dat af? “Die chatgroepen zijn beveiligd, dus je hebt de medewerking nodig van de bedrijven die daarachter zitten”, zegt Gerkens. “En die is er niet altijd. Telegram doet niks bijvoorbeeld.”

Met het recht alleen kom je er niet

EOKM is zeker van plan om met deze uitspraak in de hand andere partijen aan te schrijven en ze te wijzen op hun verantwoordelijkheden. De Autoriteit Persoonsgegevens, het overheidsorgaan dat is belast met toezicht op de AVG, zou daar wat hen betreft ook een rol in moeten spelen. Die laat weten dat ze het delen van zulke beelden zonder toestemming een uiterst zorgelijke kwestie vindt. “Persoonlijker dan dit kunnen persoonsgegevens niet zijn”, zegt een woordvoerder. De AP vertelt nooit of er een onderzoek loopt of niet, maar neemt het fenomeen heel serieus, laat de woordvoerder weten.

Maar nog belangrijker dan het juridische traject is de maatschappelijke norm die zou moeten veranderen, denkt Gerkens. “We moeten ons als samenleving afvragen of dit is wat we willen”, zegt ze. “Het begint bij degene die het beeld deelt. Dat is niet alleen de boze ex, maar zijn ook diegenen die het vervolgens blijven verspreiden. Hoe je met zulke beelden omgaat, zou een deel van onze opvoeding moeten worden. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

