De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken

Bij veel rechtszittingen is de Immigratie - en Naturalisatiedienst (IND) afwezig. De juridische afdeling van de dienst, onderdeel van het ministerie van justitie en veiligheid, kampt met flinke personeelsproblemen. Daarom beslist de dienst tegenwoordig vooraf bij welke zaken die ter zitting verschijnt, en bij welke niet, bevestigt de IND na vragen van Trouw.

Voor afgewezen asielzoekers gaat hun zaak soms over leven en dood. Dat de IND dan niet komt opdagen, is heel frustrerend, zegt asieladvocaat Wil Eikelboom van het kantoor Prakken d’Oliveira. Hij is voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Nederland en hoort vaker dat de IND ontbreekt in de rechtszaal. “In de eerste plaats is het frustrerend voor de afgewezen asielzoeker die met veel zorgen zit en kennelijk niet serieus wordt genomen. Maar de situatie bij de IND zorgt ook voor verspilling van geld en tijd bij rechtbanken en advocaten.”

Zeldzaam zware veeg uit de pan

Toen de IND recent niet kwam opdagen bij een asielzaak en ook geen schriftelijk verweer opstuurde, gaf de rechtbank in Den Bosch de overheidsdienst een zeldzaam zware veeg uit de pan. Met kwalificaties als ‘onaanvaardbaar, onacceptabel en respectloos’ oordeelde de rechtbank in een vonnis over de proceshouding van de IND.

Een afgewezen asielzoeker uit Pakistan die vreest voor de Taliban, zijn advocaat Yvonne Verkouter en de rechters bleven achter met een briefje van vijf regels waarin de IND liet weten dat ze er niet zou zijn. “Zo’n briefje is volstrekt onbegrijpelijk. Het is duidelijk dat de rechtbank een signaal wilde afgeven: IND, zo moet je niet omgaan met vreemdelingen”, zegt Verkouter.

De IND houdt niet bij naar hoeveel zittingen niemand wordt gestuurd. Op basis van de gegevens die de dienst wél heeft, valt op te maken dat de IND in mei bij ruim één op de tien (delen van) zaken niet verscheen. Dat noemt de IND ‘heel vervelend’. “We hechten aan zorgvuldige afwegingen en vinden dat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijk gevoerd proces.”

Het vonnis in Den Bosch is niet onopgemerkt gebleven, zegt Eikelboom. “Het is uitzonderlijk dat een rechter dergelijke bewoordingen gebruikt. Het moge duidelijk zijn dat de rechtbank tabak had van de houding van de IND.”

Niet automatisch een verblijfsvergunning

Bij verstek van de IND kan een rechter ervoor kiezen de afgewezen asielzoeker in het gelijk te stellen, maar veel schiet die daar niet mee op, weet Eikelboom. De IND kan namelijk gewoon in hoger beroep gaan. En bij een gunstige beslissing van de rechter krijgt een asielzoeker niet automatisch een verblijfsvergunning. De IND moet dan het werk overdoen en de asielaanvraag opnieuw beoordelen.

Daarom noemt de rechtbank in Den Bosch de afwezigheid van de IND ‘buitengewoon kwalijk’. De rechtbank vindt de houding van de overheidsinstantie in strijd met de goede rechtsorde.

De IND wil niet publiekelijk reageren op die beschuldiging. De dienst laat weten dat de afwezigheid in de rechtbank het gevolg is van ‘personeels- en planningsproblemen’. De afgelopen jaren kreeg de IND extra geld van het kabinet om de juridische afdeling te versterken. Maar van de 201 voltijdsbanen, mist de IND er bijna een kwart door langdurig ziekteverzuim en vacatures. Ook worden 28 medewerkers opgeleid, wat capaciteit kost.

De dienst laat weten dat het drie weken voor zitting de planning van de rechtbanken krijgt en het de ene week veel drukker is dan de andere, waardoor ‘het uiterste wordt gevraagd van onze capaciteit en flexibiliteit’. De IND is in overleg met de advocatuur en de rechterlijke macht over de situatie.

Lees ook:

Vluchtelingen slapen vrijwillig buiten uit angst voor wachttijden bij chaotisch aanmeldproces

Er is chaos ontstaan in het aanmeldproces van vluchtelingen. Daarom slapen zij soms vrijwillig buiten bij het opvangcentrum in Ter Apel, in de hoop sneller te worden geholpen.