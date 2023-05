De IND kan het werk niet meer aan: ‘We lopen tegen de grenzen aan’

Daarvoor waarschuwt de IND zelf, in de jaarlijkse Staat van de Uitvoering die dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer werd gestuurd. In dat document schetst de IND, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van justitie en veiligheid, hoe ze ervoor staat.

Slecht, is de conclusie. De IND loopt tegen haar grenzen aan. Dat komt niet alleen door het stijgend aantal asielaanvragen. De organisatie moest vorig jaar bijvoorbeeld ook bijna 68.000 stickers plakken in paspoorten van gevluchte Oekraïners. Door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt beoordeelt de organisatie bovendien ook steeds meer andere aanvragen voor verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld van kennismigranten.

‘We kunnen het niet bijbenen’

Zo kwamen er vorig jaar ruim 33.000 aanvragen binnen van bedrijven en instellingen die bijvoorbeeld een Turk, Amerikaan of Chinees in dienst wilden nemen. Dat is geen tijdelijk fenomeen, benadrukt de IND. De arbeidsmarkt blijft krap, dus zullen de aanvragen voor buitenlandse werknemers blijven komen.

Dat kan de IND niet bijbenen, waarschuwt de organisatie. Ook niet door steeds maar meer en meer mensen aan te blijven nemen. Dat doet de dienst al, maar ook daar zit een grens aan.

Voor veel asielzoekers leiden de problemen bij de IND er al heel lang toe dat ze langer dan wettelijk is toegestaan moeten wachten op een oordeel. Maar uit de cijfers blijkt dat het ook steeds iets langer duurt voor andere typen migranten een verblijfsvergunning krijgen. Zo wachtten in april 2022 nog 260 kennismigranten langer dan drie maanden op hun vergunning, een jaar later zijn dat er al 380.

“Die lange onzekerheid is afschuwelijk. Ik vind het ontzettend belangrijk dat aanvragers merken dat de IND ze niet is vergeten”, zegt directeur-generaal Rhodia Maas daarover. Voor asielzoekers is de onzekerheid en frustratie over hun procedure inmiddels zo groot dat een groep in Purmerend recentelijk in hongerstaking ging.

Nepadressen en valse dienstverbanden

Maar het is niet alleen de hoeveelheid aanvragen die voor problemen zorgt. De IND benadrukt dat de regels veel te complex zijn, waardoor procedures onnodig veel tijd kosten. Wat ook niet helpt is dat groepen asielzoekers misbruik maken van het systeem.

Zo beschrijft de IND hoe afgewezen asielzoekers met nepadressen en valse dienstverbanden steeds maar kansloze aanvragen blijven doen. Daarmee bereiken ze dat ze langer in Nederland mogen blijven omdat migranten niet uitgezet mogen worden zolang er een procedure loopt. Het levert de IND echter heel veel extra werk op.

Achter de feiten aanlopen

Directeur-generaal Maas doet een klemmend beroep op de politiek om het migratiebeleid te vereenvoudigen en te veranderen. Daarbij spreekt ze ook nadrukkelijk over de regels die uit Brussel komen. “De gesprekken over het nieuwe migratiepact zijn weliswaar nog niet afgerond, maar ik ben bezorgd over de uitvoerbaarheid van wat er nu op tafel ligt.”

Het meest concrete wat Maas vraagt is een andere manier om de IND te financieren. Dat gebeurt nu nog per jaar, wat betekent dat de organisatie eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt.

Dat was afgelopen jaren goed te zien. In 2015 groeide de organisatie hard, toen er veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen. Toen dat minder werd, moest de IND onmiddellijk mensen ontslaan. Mensen die met de huidige hoge asielinstroom goed van pas waren gekomen.

