De in Amsterdam geboren en getogen Daniël Buter (19) dreigt te worden uitgezet

Bijna twintigduizend mensen tekenden de afgelopen dagen een petitie om de negentienjarige Daniël Buter in Nederland te houden. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houdt zich bezig met zijn zaak en in de raad werden vragen over hem gesteld. Buter is geboren en getogen in Amsterdam maar werd begin november opgepakt en zit nu vast in vreemdelingendetentie in Rotterdam. Nederland wil hem uitzetten naar de Dominicaanse Republiek.

De situatie van Buter lijkt veroorzaakt door een opeenstapeling van pech, slechte adviezen en onhandige beslissingen. Volgens juridisch adviseur Maroua Bensalah werd Buter op driejarige leeftijd door zijn ouders achtergelaten bij zijn oma in Amsterdam, die de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij stond op dat moment in het paspoort van zijn moeder, die inmiddels niet meer de Nederlandse nationaliteit heeft maar de Spaanse. Volgens zijn oma heeft zij toen aan de gemeente gevraagd wat ze moest doen en is haar verteld dat er niets hoefde te gebeuren en dat het jongetje gewoon naar school kon.

Achteraf, zegt Bensalah, had het paspoort van zijn moeder ongeldig verklaard moeten worden en had zijn oma het advies moeten krijgen de voogdij aan te vragen over haar kleinzoon. Dat gebeurde niet. Op het eigenlijk al ongeldige paspoort van zijn moeder en een eigen burgerservicenummer kon Buter vervolgens de basisschool en middelbare school afronden. Omdat het gezin weinig geld heeft ontstonden er nooit problemen met vakanties in het buitenland.

Het zou kunnen dat de tiener stateloos is

Toen Buter zich wilde inschrijven voor zijn mbo-opleiding werd duidelijk dat hij niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Dat is ook het moment dat hij, zonder zich er bewust van te zijn, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alarmeerde. Die pakte hem begin november op omdat hij, op advies van zijn oude advocaat, niet was komen opdagen op een gesprek met de dienst.

Nederland wil hem uitzetten naar de Dominicaanse Republiek omdat zijn vader die nationaliteit heeft, maar het is maar de vraag of hij ooit is ingeschreven als onderdaan van dat land. Het zou kunnen dat de tiener stateloos is.

De petitie die Buter in Nederland moet houden is opgezet door jongerenwerker Renee Daniëls, die hem kent omdat hij de afgelopen jaren veel heeft gedaan voor de buurt. “Hij is een ontzettend leuke en lieve jongen”, zegt ze. “We doen er alles aan om hem zo snel mogelijk thuis te krijgen.” De zaak van Bensalah dient in februari. Er wordt nu geprobeerd hem vrij te krijgen in afwachting van die zitting.

