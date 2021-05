De hotels gaan weer open, dus de daklozen die er logeerden staan opnieuw op straat

Hoewel veel mensen blij zullen zijn dat Nederland langzaam maar zeker van het slot gaat, is er zeker één groep die niet zit te wachten op een heropening van de sportscholen, de musea en de hotels. Dak- en thuislozen konden gedurende de pandemie tijdelijk terecht in leegstaande hotelkamers, of cabines van cruiseschepen. Nu aan de lockdown een einde komt, verliezen zij die tijdelijke woonplaatsen.

Belangenorganisaties willen dat gemeenten hen een alternatief bieden. “Een dak boven je hoofd is een mensenrecht”, zegt Dennis Lahey van de Straatalliantie. De Amsterdamse organisatie protesteert maandag in het Vondelpark. Volgens hem dreigen alleen al in Amsterdam rond de 200 mensen opnieuw op straat te belanden. Hen een woning bieden is volgens Lahey ook in het belang van de gemeente, omdat mensen met een goede woonplek nu eenmaal veel sneller weer opkrabbelen. “Je kunt niet van mensen die in de problemen geraakt zijn toen ze nog in een huis woonden, verwachten dat ze die op een rijtje zetten terwijl ze op straat wonen.”

Eigen woonplek

Ook het Leger des Heils zag de afgelopen periode bevestigd wat de organisatie al langer zegt: om te kunnen herstellen hebben mensen die op straat zijn beland allereerst eigen woonplek nodig, vertelt woordvoerder Menno de Boer. Vóór het coronavirus de metaforische voet op Nederlandse bodem zette, werden dak- en thuislozen veelal opgevangen op grote slaapzalen die vaak alleen ‘s avonds open waren. Omdat daar geen afstand kon worden gehouden, en mensen onmogelijk in quarantaine konden gaan, werd gezocht naar opvangplekken met meer privacy. De Boer: “Het effect was dat mensen ook rustiger en beter benaderbaar waren.”

Dat gemeenten zelf ook de voordelen zagen van de opvang in privékamers, blijkt wel uit het feit dat op veel plaatsen naarstig wordt gezocht naar een permanent alternatief voor de lege hotels. Zo hoopt de gemeente Den Haag het voormalig verpleeghuis Willem Drees in de Haagse Bomenbuurt om te bouwen tot een woongemeenschap met plek voor voormalig daklozen. De gemeente Zaanstad zette onder invloed van corona vorig jaar definitief een streep door plannen voor een grootschalige opvanglocatie voor daklozen. In plaats daarvan wil de gemeente daklozen zo snel mogelijk in eigen woningen gaan huisvesten.

Grootschalige opvangplekken

De plannen van de gemeenten passen in de ambitie van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid. Ook hij wil op termijn zoveel mogelijk af van de grootschalige opvangplekken voor dak- en thuislozen. Vorig voorjaar trok hij dan ook in totaal 200 miljoen euro uit, waarvan onder meer uiterlijk eind 2021 ruim 10.000 extra woonplekken met begeleiding moeten worden gerealiseerd voor ex-daklozen. Hoeveel van die woningen inmiddels al in gebruik zijn genomen is onbekend.

In heel Nederland zijn een kleine veertigduizend mensen dakloos, schat het CBS. Dat is ruim twee keer zoveel als tien jaar geleden.

