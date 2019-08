De horeca wil een einde aan álle rookruimtes, hoeveel kans heeft dat?

Het is op zijn minst een verbluffende tegenzet van Horeca Nederland, om te vragen om méér rookverboden in Nederland. De brancheorganisatie van cafés, restaurants en hotels heeft aangekondigd dat ze niet accepteert als alleen in de horeca de rookruimtes dicht moeten. Dan ook in de rest van Nederland, in overheidsgebouwen, kantoren en op alle werkplekken.

Het politieke pokerspel over de rookruimtes is geopend. Aanleiding is de naderende uitspraak van de Hoge Raad, op 27 september, over rookruimtes in de horeca. De horeca zet zich al schrap, want er zijn diverse aanwijzingen dat de hoogste rechter de rookruimtes definitief zal verbieden. De juridische mogelijkheden van de horeca om daar nog iets tegen te doen, zijn uitgeput.

Maar politiek valt er misschien nog wel te onderhandelen. De horeca heeft nog een rekening openstaan bij het kabinet. Er zijn beloftes gedaan door de politiek, eind vorig jaar nog: de rookruimtes mochten tot 2022 openblijven. Nog drie jaar dus, maar de rechtszaak van de tabaksactivisten loopt daar nu dwars doorheen. Dus proberen de ondernemers nu staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) te herinneren aan de beloftes, om hem te vragen om enige compensatie.

Breekijzer

De gedurfde eis om andere rookruimtes ook te sluiten, maakt bij die onderhandelingen weinig kans. Het is een eis die de horeca-ondernemers al vaker op tafel hebben gelegd bij het ministerie van volksgezondheid, vooral om aan te geven hoe gedupeerd zij zich voelen. Het is ook een mentaal breekijzer om staatssecretaris Blokhuis uit de tent te lokken. Van hem is immers bekend dat hij fel tegen roken is, en alle rookruimtes graag ziet verdwijnen, ‘hoe sneller hoe beter’.

Alleen heeft Blokhuis de ruimte niet om rookruimtes elders opeens ook te verbieden. Het zou betekenen dat hij alle net afgekondigde rookmaatregelen van dit kabinet weer openbreekt, iets wat hij niet wil. Vorig jaar november werden alle plannen vastgelegd in het zogeheten preventieakkoord. Net als bij de pensioenen en het klimaat, heeft het kabinet bij roken die plannen laten bedenken door ‘tafels’ van deskundigen in het land. Daarna heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de stofkam door de voorstellen gehaald, waarbij de VVD sommige rookmaatregelen te ver vond gaan, waarop ze uit het akkoord verdwenen.

Blokhuis heeft wel begrip voor de problemen van de ondernemers. Gevraagd om een reactie, tekende hij aan dat hij altijd een voorbehoud maakt bij zijn wens van ‘hoe sneller, hoe beter’. “Het moet wel op basis van goed bestuur, maatschappelijk draagvlak en een fatsoenlijke termijn.” Oftewel: geen overhaaste nieuwe rookverboden, en ondernemers de tijd geven. Dat is in lijn met het Nederlandse rookbeleid van de afgelopen jaren.

Als de rechter op 27 september uitspraak doet en de rookruimtes in de horeca inderdaad verbiedt, hebben de ondernemers nog een ander ijzer in het vuur. Ze wijzen op de overlast die op straat kan ontstaan, als hun bezoekers daar gaan roken. Dat is een verzoek aan Blokhuis om de eerste tijd zijn inspecteurs een oogje dicht te laten knijpen als er hier en daar een verboden rookruimte open is. Of Blokhuis op die suggestie ingaat, moet blijken.

Eerst zal het ministerie het vonnis bestuderen. En misschien hoopt de staatssecretaris op een wonder: ondernemers kunnen na een verbod ook zelf besluiten een bordje op de deur van de rookruimte te hangen: vanaf heden gesloten.

