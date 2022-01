De horeca is vandaag op veel plekken toch open, uit protest tegen de maatregelen

‘Kabinet regeert vanuit ivoren toren’

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is ondertussen een petitie gestart om direct ook versoepelingen voor de horeca mogelijk te maken. De organisatie roept ondernemers, medewerkers en gasten op deze massaal te ondertekenen. De petitie wordt 20 januari aangeboden aan de Tweede Kamer.

KHN meent verder dat het kabinet vanuit een “ivoren toren” regeert. “Gevoel hebben voor wat er in de maatschappij en met ondernemers gebeurt, is essentieel voor draagvlak”, aldus de organisatie. Een nog langere sluiting is volgens de organisatie onrechtvaardig en onnodig. “Pas over tien dagen gaat het kabinet kijken of er wellicht iets mogelijk is. Dat noem ik geen perspectief”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.