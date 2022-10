De Holocaust bagatelliseren wordt waarschijnlijk strafbaar. Maar wanneer is daar sprake van?

Vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van de Holocaust: minister Dilan Yeşilgöz van justitie en veiligheid wil dat er een einde aan komt. Daarom wil ze dat soort uitingen toevoegen aan de lijst strafbare groepsbeledigingen, zo zei ze zondag tijdens een lezing.

Wie kijkt naar vergelijkingen met de Holocaust of afzwakkende uitspraken in het publieke debat, ziet echter wel grote verschillen in hoe zowel de samenleving als de rechtbank reageert.

In juli zijn bijvoorbeeld twee Feyenoord-supporters veroordeeld nadat ze een antisemitische muurschildering van voetballer Steven Berghuis hadden gemaakt. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax, iets wat bij veel supporters in het verkeerde keelgat was geschoten.

In de muurschildering was Berghuis afgebeeld met antisemitische kenmerken zoals een haakneus. Ook had hij op de tekening een gestreept concentratiekampuniform aan en een Jodenster op. Bij de schildering stond de tekst ‘Joden lopen altijd weg’.

Het tweetal kreeg van de rechter een taakstraf van zestig uur en moest verplicht het Nationale Holocaustmonument bezoeken.

Tweets van Baudet

Zonder de naam van de partij te noemen, refereerde minister Yeşilgöz bij haar lezing aan Forum voor Democratie. Forum-frontman Thierry Baudet plaatste in 2021 een aantal tweets, waarin hij coronamaatregelen vergeleek met de discriminerende anti-Joodse wetten en de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het OM besloot Baudet niet strafrechtelijk te vervolgen, omdat er geen sprake zou zijn van ‘verregaande bagatellisering’ van de Holocaust.

Maar een aantal Joodse burgers en organisaties spande wel een civiel kort geding aan. De rechter oordeelde dat Baudet drie tweets moest verwijderen. “Door een vergelijking te maken tussen het coronabeleid en de Jodenvervolging, die niet in verhouding tot elkaar staan, wordt het lot van de Joden impliciet gebagatelliseerd”, aldus de rechter. De advocaat van de Joodse organisaties zei dat “dankzij Baudets uitspraken de Holocaust iets wordt waarmee je vergelijkingen kunt maken.”

Bio-industrie

In 2017 barstte er een grote discussie los over een andere Holocaustvergelijking. Columniste Roos Vonk vergeleek in een opiniestuk in NRC de bio-industrie met de holocaust. Daarin stelde ze dat dieren ‘worden behandeld als productiegoederen zonder gevoel en zonder individualiteit, zoals ook ooit slaven en Joden. In die zin leven we te midden van een grootschalige industriële holocaust.’

Het kwam Vonk te staan op een golf van kritiek; onder andere haar werkgever, de Radboud Universiteit Nijmegen, noemde het stuk ‘onnodig en kwetsend’. Tot juridische stappen kwam het niet.

Wat er na de wetswijziging van Yeşilgöz zal veranderen, zal nog moeten blijken. Want wanneer valt een uiting onder ‘verregaande bagatellisering’, en wanneer is iets een provocatie die onder de vrijheid van meningsuiting valt? Door dat mijnenveld zullen rechters zich in de toekomst een weg moeten zoeken.

