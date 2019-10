De herdershonden uit Best gaan de hele wereld over

Een Brabantse legerhond heeft meegedaan aan het uitschakelen van IS-leider Baghdadi in Syrië. De hond raakte lichtgewond toen hij de terrorist opzocht in de tunnel waar die zijn laatste toevlucht zocht. Veel blijft top secret, om de Mechelse herder, zijn begeleider en hun missie te beschermen.

Droeg hij zijn peperdure vest met daarop een infrarood-, een nachtzichtcamera en een speaker? Was hij op het spoor gezet door de geur uit een gestolen onderbroek, zoals Syrische Koerden van het SDF beweren? Het zijn vragen die in de hand werken om er wild op los te fantaseren.

President Trump zag een persmoment. Zaterdag liet hij weten dat Baghdadi ‘stierf als een hond’, zondag zette hij deze echte herder, ‘een prachtige hond, een getalenteerde hond’ vol in de schijnwerpers. Uit die foto die hij vrijgaf, bleek de Brabantse connectie.

Want Marco van Hoof zegt dat hij de hond op de foto direct herkende. De nu vijfjarige herder had hij als eenjarige aangekocht voor een training bij hem in Best. Daar is hij eigenaar van het Hondenadviescentrum en D.A.C.H. Police Dogs and Services, dat honden traint voor defensie, politie en beveiliging. Van Hoof werkte lang bij de luchtmacht als hondenbegeleider. Hij is een van de grote hondenexporteurs van Nederland.

Internationaal succes

“Nederland is een mekka voor leger- en politiehonden. Wij staan wereldwijd goed bekend”, zegt zijn rechterhand Esther Jansen. Zij denkt dat de rijke geschiedenis van trainen in Nederland de basis is voor het internationale succes. “De Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) bestaat al sinds 1907. Als je aan hun standaarden voldoet, krijgt een hond na twee à drie jaar trainen een certificaat. Dan kan hij of zij verkocht worden.”

De KNPV bevestigt dat door hen gecertificeerde honden wereldwijd erkend worden als topper en dat ze vanuit Nederland overal worden ingezet. “Nergens ter wereld is zo’n goed systeem als het onze, met langdurig opgeleide en gecertificeerde honden”, zegt een woordvoerster. Of de hond op de foto werkelijk uit de kennel in Best komt, is door alle geheimhouding in deze branche niet te controleren.

Als exportland is vooral de VS populair, waar leger en politie vele honderden honden inzetten. “Bizar hoeveel honden er naar de VS gaan. Van ons alleen al zo’n 150 per jaar”, zegt Jansen. Hoeveel levert een hele goede exporthond op? Enkele duizenden euro’s? “Zet daar maar een nul achter.”

Nederland heeft een handjevol opleidingscentra. Dach werkt met eigen puppy’s én oudere honden. “We hebben in de kennel plek voor 25 honden, maar het zit nooit vol. Met de puppy’s gaan we vanaf week vijf of zes naar buiten. De andere trainen we in binnen- en buitenland.”

Lief karakter

Veel belangrijker dan een goede stamboom is of ze ‘de juiste drift’ hebben, legt Jansen uit. “Ze mogen absoluut niet zenuwachtig zijn, moeten sociaal zijn en een lief karakter hebben. En vooral: goed willen zoeken en apporteren.”

Sommige rassen leren sneller, en daarom zijn de Mechelse, Duitse en Hollandse herders zo geliefd. Labradors werken voor blinden of sporen drugs op. “Maar het échte werken, daar zijn de herders geknipt voor.”

Er is een groot verschil tussen politie- en legerhonden. Legerhonden moeten nóg meer kunnen leren, zoals parachutespringen met het baasje of in het water werken. Soms blijkt pas tijdens de opleiding of een hond kan uitgroeien tot een topper. “Na een jaar of anderhalf jaar zien we of ze geschikt zijn.”

Woensdag waren Van Hoof en Jansen de hele dag op locatie bezig. Fotografen en bezoekers zijn daarbij niet gewenst. “Wij leiden ook de begeleiders op en we hebben volgens het contract vaak geheimhoudingsplicht. Daarom mogen we ook niet zeggen hoe deze hond heet.”

