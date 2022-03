De helft van de kiezers heeft niet gestemd. ‘Zorgelijk als dit gebeurt uit afkeer voor politiek’

Rotterdam is een van de gemeenten die onderaan bungelt in het lijstje van opkomstpercentages voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een kleine 39 procent van de burgers kwam deze week opdagen. Ook in het Noord-Brabantse Roosendaal, Almere en Tilburg werd volgens de voorlopige cijfers de 40 procent niet gehaald.

Het landelijke gemiddelde ligt iets hoger: ongeveer 50 procent. Maar ook dat is lager dan in 2018, toen tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog zo’n 54 procent kwam stemmen. Reden genoeg voor de minister van binnenlandse zaken om een onderzoek aan te kondigen naar de motieven van burgers om niet te gaan stemmen.

Maar eigenlijk weten we daar uit eerder onderzoek al best veel van, zegt Julien van Ostaaijen, universitair docent bestuurskunde aan de universiteit in Tilburg. “Er zijn allerlei factoren die een rol spelen. Denk aan afkeer van de politiek, of het niet zo goed weten waar de verkiezingen over gaan. Wat ook kan meespelen is desinteresse; dat speelt bij lokale verkiezingen meer dan bij landelijke. Daarnaast zijn er hele praktische redenen. Mensen zijn ziek of het gewoon vergeten. Ik verwacht dat al deze factoren ook dit jaar weer een rol hebben gespeeld.”

Kan de oorlog in Oekraïne ook meespelen? De verkiezingen zijn dit jaar wat ondergesneeuwd.

Van Ostaaijen: “Dat is een lastige vraag. In de ogen van veel mensen zijn lokale verkiezingen al niet het belangrijkste, nu is dat misschien nog minder. Maar eigenlijk verrast de lage opkomst ook weer niet zo. De trend op de lange termijn is dalend. Sinds de afschaffing van de opkomstplicht in 1970, daalde het percentage via 70 procent naar rond de 54 tot 55 procent bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Misschien dat de oorlog in Oekraïne iets heeft meegespeeld dit jaar, maar uiteindelijk past het opkomstpercentage van rond de 50 procent in een trend.”

Hoe komt het dat mensen lokale verkiezingen niet het belangrijkste vinden? Dichterbij komt de democratie niet.

“Niet iedereen weet goed waar een gemeente precies voor is of ze schatten dat niet op waarde. Het is ook niet voor iedereen duidelijk waar de partijen lokaal voor staan en wat de verschillen tussen de partijen zijn.”

Is dat de lokale politici zelf aan te rekenen?

“Ja en nee. In mijn boek ‘Lokale democratie doorgelicht’ hou ik een pleidooi dat politici ook tussen de verkiezingen door meer bezig zouden moeten zijn met burgerparticipatie. Daar laten politici echt nog steken vallen. Er gebeurt veel, alleen niet altijd goed. Burgers kunnen nog beter betrokken worden bij het lokale beleid. Aan de andere kant kun je je ook afvragen wat je kunt verwachten van die ene procent die wel bereid is zich in te zetten. Ze doen al behoorlijk veel voor de lokale democratie. Vinden we dat ze nog meer moeten doen om die 99 procent actiever te maken?”

Is de lagere opkomst zorgelijk?

“Hoewel je nooit iedereen zult bereiken, wil je in een gemeente een vitale democratie. Stemmen is de eenvoudigste manier om mee te doen. Daarom is het goed om te kijken waarom mensen niet stemmen. Voor een deel zal dat gaan om mensen die gewoon tevreden zijn en het allemaal wel prima vinden. Zorgelijker is het als burgers niet gaan stemmen omdat ze een afkeer hebben van de politiek. Bij de Tweede Kamerverkiezingen geldt dat voor best veel niet-stemmers. Bij de lokale verkiezingen is die groep procentueel gezien kleiner.”

Heeft een laag opkomstpercentage gevolgen voor het mandaat dat raadsleden hebben?

“Veel gemeenten zitten net boven of net onder de 50 procent. Dat is een symbolische grens. Als het lager is, vinden bestuurders het lastig. Dat betekent dat het hele systeem ogenschijnlijk steunt op minder dan de helft van de bevolking.

“Maar soms wordt er wel erg blindgestaard op dat cijfertje. Als je een stemplicht invoert, komen er meer mensen stemmen. Maar met welke motieven? Je wil dat mensen met lokale motieven stemmen voor de gemeenteraad. Daarom denk ik we niet alleen moeten investeren in het omhoog krikken van het cijfer, maar ervoor moeten zorgen dat mensen bewust lokaal stemmen. Dan kom je weer uit bij het hele burgerparticipatieverhaal. Hoe betrek je burgers beter bij de lokale politiek?”

Lees ook :

De versnippering in de gemeenten zet door

Een eenduidige verkiezingsuitslag is er niet. Wat wel opvalt: de lokale versplintering zet verder door, wat coalitievorming nog moeilijker maakt.