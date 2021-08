De helft van de GGD-priklocaties gaat dicht bij gebrek aan klandizie, en dat kost banen

Nordin Azahaf (39), personal trainer: ‘Je kunt hier het verschil maken.’

“Een vriend wees me hierop, omdat ik niet veel te doen had. De sportscholen waren een tijdje dicht. Daar gaf ik personal training. Binnen twee dagen kon ik aan de slag als triagist, midden april. Ik ontvang mensen aan de balie, vraag de gezondheidsverklaring en of er bijzonderheden zijn, zoals trombose of allergieën, en ik controleer of de afspraak juist staat in het systeem. Dit werk kan ik prima combineren met het geven van personal training in de avonduren.

Wat mij motiveert om dit te doen? Ik heb in mijn omgeving mensen met corona die op de ic belandden en maanden moesten herstellen. Ik moest hier wat tegen doen. Hier kan ik een helpende hand bieden. Nu heb ik een voldaan gevoel als ik thuiskom. Je kunt het verschil maken.

Ik weet haast zeker dat er een derde vaccinatieronde komt. Dat zie je al in andere landen. Dan is het een kwestie van tijd dat Nederland volgt. We zijn altijd het laatste paard. Ik spring graag bij op een andere locatie en heb me aangemeld voor september. Ik denk dat ik nodig ben, omdat de GGD bezig is met afschalen. We hebben al heel wat collega’s gedag moeten zeggen.”