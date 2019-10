De harde keuzes worden op het Malieveld niet benoemd

In de wijde omtrek rond het Malieveld is dinsdagmiddag geen politicus te vinden die níet trots is op de boer. Elk Kamerlid dat de duizenden demonstrerende boeren toespreekt, uit waardering. VVD-Kamerlid Helma Lodders draag zelfs een t-shirt met opdruk #trotsopdeboer.

Ook minister Carola Schouten, die wordt getrakteerd op boegeroep, spreekt haar sympathie uit. “Zolang ik minister van landbouw ben, komt er géén halvering van de veestapel”, belooft ze. “Iedereen die wil blijven boeren, moet daar de ruimte voor krijgen.”

Voor de goede verstaander kan dat geen geruststelling zijn. De minister zegt namelijk niet dat boeren de komende tijd gevoelige ingrepen bespaard blijven.

Stikstofuitstoot

Achter de schermen onderhandelt Schouten over een stevige inkrimping van de veestapel. Dat was mét een verlaging van de maximumsnelheid het belangrijkste advies van de commissie-Remkes om te voorkomen dat het land stilvalt. De stikstofuitstoot moet structureel worden teruggedrongen, sinds de Raad van State in mei de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) afschoot.

De politici op het podium weten dat de grote klapper te maken valt in de landbouw. Die is goed voor 45 procent van de stikstof die in Nederland neerslaat. Vooral door de intensieve veeteelt. Maar dinsdag was vrijwel geen politicus bereid de boeren die ongemakkelijke waarheid te vertellen.

Alle coalitiepartijen zijn bereid veel geld uit te trekken om boeren uit te kopen. Toch loopt het overleg uiterst stroef en het onderlinge wantrouwen groeit. Aankomende of volgende week vrijdag wordt een Kamerbrief verwacht, maar het is maar de vraag of daar al pijnlijke maatregelen in staan.

‘Tjeerdje rot op’

De man die wel durft te praten over pijnlijke ingrepen is bij de demonstratie de gebeten hond. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot pleitte in het AD voor halvering van de veestapel, een plan waarover niet alleen de minister, maar ook de andere drie coalitiepartijen op het podium hun veto uitspreken.

De Groot is niet van plan om in te binden, integendeel. In Trouw zegt hij woensdag dat hij nog steeds achter zijn woorden staat. Als hij op het podium zijn verhaal doet, wordt hij overstemd door joelende en carbidschietende boeren. De Groot zegt dat hij begrip heeft voor hun situatie. “Maar het gaat ook slecht met de natuur.” Daarna is hij al niet meer te verstaan door het “Tjeerdje rot op, Tjeerdje rot op!” van zijn publiek.

Bij andere politici uit coalitiepartijen geen woord over het botsende belang van landbouw en natuur. Typerend is de toespraak van oud-politicus Henk Bleker, die zegt dat het probleem van Nederland ‘een deel van de politiek’ is. “We gaan de Haagse bemoeienis halveren”, beweert CDA’er Bleker, die in 2012 als staatssecretaris van landbouw de Pas erdoor drukte, ondanks adviezen dat die hevig rammelde. Na de toespraken weigeren hij en zijn partijgenoot Jaco Geurts met de andere politici het podium te verlaten.

Gedwongen veekrimp

Kort daarvoor werpt Geurts zich op als de beschermheer van de boeren en zet hij de coalitieonderhandelingen nog eens extra op scherp: “Ik zal ervoor strijden dat er geen gedwongen veekrimp komt in Nederland.”

De Groot hoort het op het podium aan. Binnen D66 wordt gejubeld dat hij het debat naar zich toegetrokken heeft. Neveneffect van zijn radicale uitspraken is dat nu ook duizenden boeren indirect aan tafel zitten bij het toch al moeizame coalitieoverleg.

