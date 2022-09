De handrem is eraf in Zandvoort: hoe gaat de badplaats 35.000 extra bezoekers door de straten leiden?

Patrick Berg gaat dit weekend voor een record aan verkochte haring, kibbeling en broodjes zalm. Zijn viskraam met zwart-wit geblokte racevlaggen staat midden op de boulevard in Zandvoort, richting het circuit, waar zondag de Grand Prix van Nederland wordt gehouden. Prachtig vindt de 54-jarige eigenaar van viskraam De Zeemeermin de boulevard die is ‘aangekleed’ met sponsorvlaggen, Formule 1-billboards en plekken waar sportsouvenirs te koop zijn.

Dit stuk van de boulevard, in noordelijke richting, wordt de tweede looproute vanaf het treinstation naar het circuit. Die is nodig nu het driedaagse race-evenement meer bezoekers kan ontvangen dan vorig jaar in coronatijd. Toen zaten er per dag 70.000 mensen op de tribune, dit raceweekend (met vrijdag de training, zaterdag de kwalificatie en zondag de wedstrijd) dagelijks 105.000.

De loopbrug is nog in aanbouw

Vorig jaar liep de enige route vanaf het station door een woonwijk. Toen draaide Berg bij lange na geen recordomzet, vertelt hij als hij de voorklep van zijn viskraam om sluitingstijd dichtdoet. Pas na de races zag hij toeschouwers naar zijn kraam komen. Hij vindt het dit keer spannend nu er meer mensen via de boulevard wandelen. “Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik denk dat ik genoeg heb ingeslagen voor drie dagen”, lacht hij met pretogen.

Het zoemende geluid van schroefboormachines klinkt boven de Burgemeester Engelbertsstraat. Er wordt nog gewerkt aan de loopbrug die het treinstation verbindt met de boulevard. Ter hoogte van het circuit ligt een tweede loopbrug. Zandvoort, een dorp met 17.000 inwoners, kan de extra 35.000 toeschouwers aan, verwacht Berg. “Zandvoort heeft vorig jaar laten zien geen problemen te hebben met mobiliteit.”

Op een opstopping na bij de loopbrug door de woonwijk verliep de komst van de toeschouwers vorig jaar vrijwel op rolletjes. Bezoekers kwamen massaal op de fiets en via de extra ingezette treinen en bussen, de auto kwam er amper aan te pas. Zo moet het dit jaar ook gaan.

Vertrouwen dat het dit jaar weer goed gaat

Het succes van vorig jaar, met een winnende Max Verstappen, geeft vertrouwen dat het nu goed gaat, stelt de Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh (54) in zijn werkkamer ontspannen vast. Het mobiliteitsplan, uitgedokterd door de organisatie van de Dutch Grand Prix, deed zijn werk. “We gaan ervan uit dat dat zich nu weer bewijst.”

De boulevard geldt zelfs als primaire looproute, zegt vertelt Roy Hirs, de architect achter het mobiliteitsplan. Niet alleen om de bezoekers te spreiden, maar ook om ze richting het centrum en de strandpaviljoens te laten lopen. “We willen de bezoekers beter kennis laten maken met Zandvoort als badplaats.” Hirs (40) verwacht 5000 tot 10.000 bezoekers zonder toegangskaartje.

Moolenburgh ziet dat Zandvoort de Formule 1 definitief heeft omarmd. Aanzienlijk meer inwoners hebben voor hun huis race- en oranjevlaggen hangen. “Vorig jaar heerste er toch een spanning van: ‘kan Zandvoort zo’n evenement aan?’”, blikt Moolenburgh terug. “Gaat het mobiliteitsplan werken? Nu er een editie goed is gegaan, lijkt het of de handrem er is afgegooid en gaat Zandvoort all the way.”

Zorg om bezoekers die zich misdragen

Op de boulevard proberen Richard (66) en Anja (60) Kerkman uit Zandvoort een glimp op te vangen van F1-coureur Carlos Sainz die beneden een interview geeft in een tot rode Ferrari-huis omgebouwde strandtent. “We kijken elke dag wat er verandert”, zegt Richard, terwijl zijn blik over de boulevard gaat. “Heerlijk al die reuring.”

Er komen 50 procent meer mensen ten opzichte van vorig jaar, rekent hij voor. “Ik ben benieuwd hoe dat gaat.” Zijn voornaamste zorg zijn misdragende bezoekers, zoals bij de Grand Prix in Oostenrijk.

Richard heeft een kaartje voor zaterdag en zondag. Zijn vrouw doet thuis de achterdeur open om het geluid van de racewagens te binnen te laten. Ook zij zien dat het succes van vorig jaar hun dorpelingen heeft geënthousiasmeerd. “Zandvoort is om.”

Lees ook:

Circuit Zandvoort behoudt voorlopig natuurvergunning

De Raad van State vindt de stikstofberekeningen van het Circuit Zandvoort te complex om daar in een voorlopige uitspraak een oordeel over te vellen. De vergunning blijft in stand.