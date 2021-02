De grote vraag is: wanneer krijg ik mijn corona-prik?

Huisartsen beginnen maandag te prikken met AstraZeneca, maar heeft u enig idee wanneer u aan de beurt bent? Een poging om enige orde aan te brengen in het onoverzichtelijke vaccinatieschema.

Onder toeziend oog van minister Hugo de Jonge zet maandag een huisarts in Bruinisse de eerste prik met het vaccin van AstraZeneca in de arm van een patiënt. Dat kan iemand van 63 of 64 jaar oud zijn, of een jongere patiënt met Down of morbide obesitas. Omdat AstraZeneca minder geschikt wordt geacht voor 65-plussers, gaan in dit geval jongere patiënten voor.

Huisartsen in Zeeland en Limburg beginnen deze week, andere regio’s volgen later. Zij vaccineren in stappen alle 60- tot en met 64-jarigen, en daarnaast jongere Nederlanders die als ze covid krijgen en groter risico lopen. Opnieuw een mediamoment in de categorie ‘eerste prikken’ voor een nieuwe doelgroep. Maar hoe staat Nederland er nu voor, en wie krijgt wanneer een prik?

Nederland heeft nu naar schatting ruim 754.000 prikken gezet. In dat cijfer van het coronadashboard zijn zowel eerste als tweede prikken meegeteld. Het aantal individuele Nederlanders dat is gevaccineerd, ligt dus lager. Nederland klimt iets in de Europese vaccinatie-ranglijst. Drie weken hing Nederland in de onderste regionen, bij net boven Bulgarije. Inmiddels heeft Nederland per honderd inwoners ook meer prikken gezet dan Kroatië en Letland.

In januari begon het inenten met BioNTech/Pfizer en Moderna. De eerste zorgmedewerkers kregen vanaf begin januari een prik, en eind januari de eerste bewoners van zorginstellingen. De GGD begon toen met het oproepen van thuiswonende ouderen die naar een centrale priklocatie kunnen reizen, van oud naar jong. De 90-plussers eerst. Nu zijn de 80-plussers aan de beurt. Niet-mobiele ouderen mogen snel: de eersten van hen krijgen waarschijnlijk in de komende weken hun Moderna-vaccin via de huisarts.

De Friese Waddeneilanden zijn een geval apart, vanwege hun geïsoleerde ligging. 75-plussers daar krijgen vanaf dinsdag het Pfizer-vaccin. Op Vlieland en Schiermonnikoog mogen zelfs alle 60-plussers komen, omdat de oudste groep ouderen te klein is, en de Pfizer-verpakking te groot.

Relatief gezonde 18- tot 60-jarigen volgen hopelijk vanaf mei. Naast AstraZeneca, krijgen zij ook de vaccins van Janssen en van CureVac, als die zijn goedgekeurd. De overheid hoopt aan het eind van het derde kwartaal iedereen te hebben gevaccineerd. Maar garantie geldt tot aan de deur: de vaccinatieplanning is meermaals gewijzigd, en dat zal volgens het kabinet nog vaker gebeuren.

Wie wordt wanneer met wat gevaccineerd? Het spoorboekje, wijzigingen voorbehouden. Eerste kwartaal - Medewerkers acute zorg (30.000 mensen) krijgen Pfizer/BioNTech

- Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (273.000 mensen) krijgen Pfizer/BioNTech en AstraZeneca

- Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (155.000 mensen) krijgen Pfizer/BioNTech

- Bewoners van kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (77.000 mensen) krijgen Moderna.

- Medewerkers in de wijkverpleging en de wmo (204.000 mensen) krijgen AstraZeneca en Pfizer/BioNTech (boven de 65)

- Medewerkers in de gehandicaptenzorg (258.000 mensen) krijgen AstraZeneca en Pfizer/BioNTech (boven de 65) Eerste en tweede kwartaal - Zorgmedewerkers in de intramurale GGZ (25.000 mensen) krijgen AstraZeneca en Moderna.

- Intramurale GGZ-cliënten (60.000 mensen) krijgen AstraZeneca en Moderna.

- Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie (1,8 miljoen mensen) krijgen AstraZeneca. Eerste, tweede en derde kwartaal - Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar krijgen Moderna. Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar krijgen BioNTech, Moderna en Astrazeneca, CureVac of Janssen. Deze totale groep bestaat uit ongeveer 3,4 miljoen mensen. Tweede en derde kwartaal - Alle overige zorgmedewerkers krijgen Moderna, Astrazeneca, CureVac of Janssen.

- Mensen van 18-60 jaar zonder een medische indicatie (7.1 miljoen mensen) krijgen AstraZeneca, CureVac of Janssen. * AstraZeneca wordt niet gebruikt voor mensen van 65 jaar en ouder.

* De vaccins van Janssen en CureVac moeten nog worden goedgekeurd.

