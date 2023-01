De grootvader van Nicolaas-John was een foute arts in de oorlog. Dat trok diepe sporen in de familie

Nico van Nieuwenhuysen wordt in 1941 kamparts in Kamp Amersfoort. Hij onthoudt gevangenen in dit Nederlandse concentratiekamp de zorg en medicijnen die zij nodig hebben. Hij mishandelt ze. “Verschrikkelijk, ontstellend en moeilijk te aanvaarden”, zegt zijn kleinzoon Nicolaas-John van Nieuwenhuysen (54) bij de opening van de tentoonstelling Artsen(l)eed, donderdag in Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Nico van Nieuwenhuysen is een kundig chirurg. Net als andere artsen heeft hij de Eed van Hippocrates afgelegd: ‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.’ Maar door zijn daden als kamparts komt Van Nieuwenhuysen lijnrecht tegenover zijn collega-medici te staan, die juist gevangen zijn gezet om hun verzet tegen het naziregime.

Foute diagnoses om levens te redden

In september 1941 richt een groepje artsen de verzetsorganisatie het Medisch Contact op. Dat is het begin van geweldloos, massaal en effectief verzet. Zo stellen artsen expres foute diagnoses als ze landgenoten moeten keuren voor tewerkstelling in Duitsland, waarmee ze levens redden. Onderling delen de artsen informatie via ‘estafetteberichten’: handgeschreven berichten die via vertrouwenspersonen hun bestemming vinden.

Een aantal van de oprichters van het Medisch Contact wordt opgepakt in 1942. Maar tot frustratie van de Duitsers blijft de verzetsorganisatie ook daarna actief. En als in 1943 het lidmaatschap van de nationaal-socialistische Artsenkamer verplicht wordt gesteld, weigeren 6200 artsen dat.

Zij doen symbolisch afstand van de bevoegdheid om het beroep van arts uit te oefenen, schroeven het artsenbordje van hun praktijkdeur of plakken dat af. Zo wordt in de buurt meteen bekend welke artsen wel en niet meewerken met de bezetter.

Artsen opgepakt

De repercussies zijn groot. Circa 360 artsen worden opgepakt en naar Kamp Amersfoort gebracht. Lange tijd was niet precies bekend om wie het ging, maar gepensioneerd internist-oncoloog Cees Rodenburg bracht daar verandering in. Hij kende de verhalen over Kamp Amersfoort onder meer via zijn vader, die er als geneeskundestudent zelf gevangen had gezeten nadat hij in 1944 was opgepakt tijdens een razzia voor de Arbeitseinsatz.

Samen met historicus Floris van Dijk achterhaalde Rodenburg de namen van meer dan tweehonderd artsen die in Kamp Amersfoort zaten. Ze schreven het boek Het artsenverzet en Kamp Amersfoort, dat vorig jaar uitkwam. In 2020 werkte Rodenburg ook al mee aan een openluchtfototentoonstelling in Kamp Amersfoort, met levensgrote foto’s van gevangenen.

Nu krijgen in de wisseltentoonstelling Artsen(l)eed zeven artsen opnieuw een gezicht: twee kampartsen, een Joodse dokter, een arts die gegijzeld was en drie leden van het Medisch Contact. Een van hen is schoolarts Jean Brutel de la Rivière uit Deventer. Hij was een van de oprichters van het Medisch Contact en ging op de fiets bij collega’s in Groningen en Leeuwarden langs om hen te betrekken bij de verzetsorganisatie.

De stok in plaats van de stethoscoop

Ondertussen hanteerde kamparts Van Nieuwenhuysen bij het lichamelijk onderzoek van gevangenen in het Kamp Amersfoort de stok in plaats van de stethoscoop. Hij sloeg patiënten zijn kamer uit van wie hij dacht dat ze een ziekte simuleerden om onder het strenge regime uit te komen. Dit staat beschreven in het boek Maar ik ben geen schooier over het leven van Van Nieuwenhuysen, dat bij de tentoonstelling verschijnt.

Kleinzoon Nicolaas-John werd psychiater. Hij werkt en woont in de Verenigde Staten. Voor de opening van de tentoonstelling is hij overgekomen naar Nederland.



“Mijn vader Maurits wilde nooit veel over mijn grootvader vertellen”, zegt hij. “Mijn grootmoeder en haar drie zonen zijn na de bevrijding gearresteerd en opgesloten. Hij was toen 16 jaar. Zijn misdaad was dat hij een kind was van de kamparts. Ook die trauma’s spelen in ons familieverleden door.”

Kamparts Nico van Nieuwenhuysen wordt na de bevrijding veroordeeld tot een celstraf. Hij komt vrij in 1957 en overlijdt tien jaar later.

De tentoonstelling Artsen(l)eed is tot en met 31 december te zien in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Meer informatie op Kampamersfoort.nl