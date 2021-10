De Groningse herenboerderijen staan er vervallen bij. Wat moet we ermee?

Om de zes minuten verlaat iemand Club Chantall in Klein Ulsda. Deze regelmatige uitstroom heeft niets te maken met de normale bedrijvigheid in dit etablissement van liederlijke zeden. Het zijn wandelaars die het pand verlaten, voorzien van een fluorescerend geel hesje en een hoofdtelefoon. Ze hebben een kaartje gekocht voor een voorstelling van Peergroup, dat vaker maatschappelijke thema’s aankaart met locatietheater. Huilende Bruiden is een luisterwandeling langs vervallen herenboerderijen in het Oldambt, ooit de graanschuur van Nederland.

De tijd van de herenboeren is voorbij; boeren vinden geen opvolger. De megagrote panden komen leeg te staan, ze vervallen en verzakken door bodemdaling, aardbevingsschade, inklinkend veen en verwaarlozing. Voor een particulier is de aankoop en restauratie van zo’n immens groot gebouw nauwelijks te betalen. Maar wat dan?

Opknappen of slopen? Moet alles bewaard blijven? Of alleen een paar mooie, net genoeg om de geschiedenis te vertellen? Welke verhalen liggen er besloten in de stapels stenen en verrottende vloerplanken? Die vragen stelt documentairemaker Tom Tieman.

De wandelaars maken kennis met de verhalen van de panden aan de Hamdijk. Dat van Joke bijvoorbeeld, ‘de paradijsvogel van de straat’. “Kind, zou je dat nou wel doen”, vroeg Jokes moeder toen zij de vervallen boerderij kocht. Joke, net gescheiden, snakte naar rust en ruimte. Die vond ze. Maar ja, op een dag lag na een flinke storm de achtergevel in de tuin.

Restjes oudroze bloemetjesbehang

Of het arbeidershuisje. Daarvan zijn er maar heel weinig bewaard gebleven. Door de gaten waar ooit de ramen zaten, kun je nog restjes oudroze bloemetjesbehang zien zitten.

Of Doeko van ’t Westeinde, boer van de Remkesheerd, die nog wél in goede staat is en waarvan de wandeling dwars door de schuur en langs een grote berg graan voert.

Tieman spreekt met bewoners, met eigenaren en erfgenamen, met een erfgoeddeskundige en met schrijver Frank Westerman, die over dit gebied zijn bestseller De Graanrepubliek schreef. De vijf kilometer lange route is aangegeven met paaltjes, sommige voorzien van een handje. Dan moet je even stilstaan en luisteren.

De maker neemt de wandelaars ook mee naar Delft, naar het huis van zijn oma nadat die was overleden. Hij trekt de parallel tussen sporen in het landschap en sporen in een huis. Vertelt hoe hij en zijn familieleden door oma’s spullen gingen, ze taxeerden: bewaren of weggooien? Hoe hij op een dakpan de initialen van zijn moeder, tante en ooms ontdekte, erin gekerfd in hun kindertijd. “Misschien is dit wat achterblijft, een paar krassen in een dakpan. Zijn dit de sporen in een stedelijk landschap.” Opruimen of bewaren op microniveau én in het groot.

Tieman werd geraakt door Oost-Groningen toen hij er zelf wandelde, voor het krieken van de dag, met een vriend die er woonde. “Het was precies deze tijd van het jaar, de herfst, de kleuren, het licht. Het landschap greep me.”

Romantiek in de ruïnes

Hij heeft, zegt hij, bovendien ‘iets’ met vergankelijkheid, ziet de romantiek in de ruïnes – vanitas in het landschap. Zo kwam het idee voor deze voorstelling. “In Nederland laten we het niet graag zien, wij poetsen alles op. Maar eigenlijk is verval zo veel eerlijker.”

De naam Huilende Bruiden verwijst naar de vrouwenbeelden waarmee de zuilen van sommige herenboerderijen versierd waren. Maar de tijd en de elementen sloegen stukken uit het pleisterwerk, en de gehavende vrouwenbeelden werden ‘huilende bruiden’ genoemd.

Tieman wilde eerst een film maken, maar bedacht dat het beter zou werken om de mensen naar het gebied toe te halen. Alle voorstellingen waren binnen no-time uitverkocht. De maker hoopt op een reprise.

Een van de deelnemers is Siemen Berg uit Tweede Exloërmond. “Ik kom zelf van een boerderij en ik herken de worsteling. Mijn vader is gestopt toen ik 25 was. Toen zagen we ook wel in dat het lastig zou worden om de boerderij te onderhouden.”

Uiteindelijk trok er een openhaardwinkel in Bergs ouderlijke boerderij. “Maar precies zo eentje een eind verderop is helemaal vervallen. Als ik hier loop, in die graanschuur, is het net of ik weer even thuis ben.”

