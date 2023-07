De golfbaan blijkt aangelegd op de executieplek: de burgemeester van Leusden schrok ervan

Dat er decennia na dato in een archief een kaart opduikt die een heel nieuw licht werpt op de geschiedenis, noemt burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden “zeer interessant”. Bouwmeester is zelf historicus. “Ik heb een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog. Dat was een van de redenen waarom ik graag burgemeester van Leusden wilde worden.”

Op het grondgebied van de gemeente Leusden vestigden de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog Kamp Amersfoort. In september 1941 werd hier een groep van honderd krijgsgevangen gemaakte Sovjet-militairen binnengebracht. In april 1942 werden 77 van hen tegelijkertijd doodgeschoten. Uit nieuw onderzoek van Nationaal Monument Kamp Amersfoort blijkt dat deze moordpartij níet plaatsvond op de plek waar een monument staat ter nagedachtenis aan de 77 mannen, maar een eind verderop, waar nu een golfbaan is.

“Ik ken uiteraard de geschiedenis van de Sovjet-gevangenen”, zegt Bouwmeester. “Ik voel me daar zeer bij betrokken. Ik heb een graf geadopteerd op het Sovjet Ereveld hier in Leusden, en elk jaar ben ik aanwezig bij de herdenking.”

Wanneer vernam u dat de executieplek op de golfbaan ligt?

“Een tijdje geleden werd ik vertrouwelijk geïnformeerd dat nieuw onderzoek dit leek uit te wijzen. Al stond het op dat moment nog niet onomstotelijk vast.”

Wat dacht u toen?

“In eerste instantie schrok ik. Maar al snel dacht ik: het belangrijkst is dat we de vermoorde mannen na tachtig jaar nog steeds herdenken en dat we dat blijven doen. Als historicus vond ik het een intrigerende kwestie, maar als bestuurder vroeg ik me af: wat nu?”

Ja, wat nu? Moet de gemeente Leusden iets ondernemen vanwege de ontdekking van de juiste executieplek?

“We moeten met alle betrokkenen in gesprek gaan en kijken hoe we recht kunnen doen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht voor het behoud van sporen van het verleden. Dat was een paar decennia geleden anders: toen zijn er rond Kamp Amersfoort kantoren gebouwd, en dus een golfbaan.”

Burgemeester Gerolf Bouwmeester: ‘Ik ben er voorstander van om de herdenking van de Sovjet-militairen niet alleen een Russische aangelegenheid te laten zijn’. Beeld Gemeente Leusden

Wat als iemand nu bij de gemeente het verzoek doet om op de executieplek een herdenkingsmonument te plaatsen?

“Ik wijs dat niet op voorhand af. Maar het is een feit dat het gebied in gebruik is. Dat kunnen we niet zomaar stopzetten.”

Toen het plan voor de golfbaan ontstond, stuurde uw voorganger in 1979 een brief aan de Sovjet-ambassadeur om hem daarover te informeren, gelet op de geschiedenis van de plek. Gaat u nu beschaamd de ambassades van Kazachstan en Oezbekistan informeren over de juiste locatie van de executieplek?

“Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben, al ligt het misschien meer voor de hand om de Stichting Sovjet Ereveld dat te laten doen. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie trad de Russische ambassade lange tijd op als opvolger. Maar het contact met de Russische autoriteiten is sinds de oorlog in Oekraïne zeer beperkt. Ik ben er voorstander van om de herdenking van de Sovjet-soldaten niet alleen een Russische aangelegenheid te laten zijn. Wat mij betreft krijgt het een breder en politiek neutraler karakter.”

Het massagraf in Leusden lag onder hole 9

Een van de grootste massa-executies tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland is ergens anders uitgevoerd dan lang is aangenomen. Dat is een onaangename verrassing voor de golfclub in Leusden. Moet er een monument komen op de baan?