De Gezondheidsraad worstelt met advies over booster bij tieners

Uiterlijk half januari had het er moeten liggen, het advies van de Gezondheidsraad over het verstrekken van een boostervaccin bij jongeren van 12 tot 17 jaar. Maar waar in landen als Duitsland en Frankrijk tieners al een extra vaccinatie krijgen, worstelt de Gezondheidsraad hier met dit advies.

Van alle jongeren (12 tot 17) heeft 67 procent zich sinds vorig jaar zomer volledig laten vaccineren. Zij maken zo ook aanspraak op het coronatoegangsbewijs. Maar zonder boostervaccinatie ontstaat voor tieners binnen Europa een probleem. Zo vervalt in Italië na zes maanden de primaire vaccinatie als toegangsbewijs en is een booster nodig, vanaf 12 jaar. Inmiddels zijn er scholen die om die reden reizen naar bijvoorbeeld Rome afgelasten of uitstellen.

Jongeren kunnen niet naar school

Ondertussen grijpt de omikronvariant van het coronavirus om zich heen onder jongeren. De afgelopen drie maanden testten bijna een half miljoen tieners tussen de 10 en 19 jaar positief op het virus, waarvan een groot deel de afgelopen weken. Cru gezegd lijkt het ‘probleem’ met de coronapas zich vanzelf op te lossen door de gigantische aantallen besmettingen; zo krijgen jongeren namelijk vanzelf een herstelbewijs.

Maar al die besmettingen hebben ook impact. Jongeren kunnen tijdelijk niet naar school en soms wordt iemand ernstig ziek.

Het ministerie van volksgezondheid had daarom aangedrongen bij de Gezondheidsraad om het advies met prioriteit te behandelen. Maar de Raad wil zich niet laten opjagen door het ministerie. Volgens een woordvoerder van de Gezondheidsraad kan het ministerie van VWS wel een ‘datum’ op een ‘verlanglijstje’ zetten maar ‘is het advies klaar als het klaar is.’

‘Er is geen enkel bewijs’

Complicerende factor is dat het Europees Geneesmiddelenbureau (Ema) nog geen vaccin officieel heeft goedgekeurd als booster voor de groep 12 tot 17-jarigen, bevestigt de woordvoerder van de Gezondheidsraad. Het ministerie wil dat de Raad niet wacht op het Ema maar dat zou betekenen dat de Raad moet adviseren over een geneesmiddel dat ‘off-label’ is en dus nog niet is goedgekeurd. “Dat doen we niet zo snel”, aldus de woordvoerder.

Het is ook de vraag of een booster wel zin heeft bij jongeren. De Wereldgezondheidsorganisatie was daarover bij monde van hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan heel duidelijk vorige maand. “Er is op dit moment geen bewijs dat gezonde kinderen of adolescenten een booster nodig hebben. Geen enkel bewijs.”

De Nederlandse kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) verwacht niet dat hier op korte termijn een boostervaccinatie voor gezonde tieners wordt ingevoerd, en zeker niet voordat het EMA boosters voor tieners heeft goedgekeurd. De kans om ernstig ziek te worden is bij tieners die de basisvaccinatie hebben gehad namelijk heel erg klein, laat Bruijning per mail weten.

De Duitse vaccinatiecommissie Stiko adviseerde vorige maand om tieners te boosten omdat de bescherming van de huidige vaccins ook in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar afneemt. Hoeveel schrijven ze er niet bij. Gegevens over de gezondheidswinst voor deze groep zijn nog beperkt, erkent Stiko. Deze raad gebruikt voor het boosten echter nog een argument: het zou namelijk helpen om de omikrongolf te remmen en zo ziekte in de algemene bevolking verminderen.

