De gezondheidskloof werd duidelijker naarmate de pandemie langer duurde

Corona maakt onderscheid. Wie arm is of een migratieachtergrond heeft, heeft meer kans om te overlijden door het virus. Dit patroon doemde al op na de eerste coronagolf en wordt duidelijker nu het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sterftecijfers over het volledige eerste jaar van de pandemie heeft geanalyseerd. Dinsdag kwamen de nieuwe cijfers naar buiten.

Van begin maart 2020 tot half maart 2021 stierven in totaal 27.949 Nederlanders aan covid, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Ter indicatie: dat zijn meer mensen dan er in de gemeente Heemstede, Leiderdorp of Veendam wonen. Maar die sterfte verspreidde zich niet gelijkmatig over de hele bevolking. Een paar voorbeelden.

In de vier grote steden was bij 17 procent van de overleden mensen covid de oorzaak, tegen 15 procent in de rest van het land. Vooral in het eerste deel van de tweede golf stierven er relatief veel meer mensen aan covid in de grote stad.

Arme mensen, die tevens vaker in grote steden wonen, werden zwaarder getroffen door covid. Thuiswonende mensen jonger dan 70 jaar hadden een 3,8 keer zo grote kans om te overlijden aan covid wanneer zij bij de 20 procent armste mensen van Nederland hoorden ten opzichte van de 20 procent rijkste.

Hogere sterftecijfers bij mensen met een migratieachtergrond

En ook mensen met een migratieachtergrond hadden meer kans om te overlijden aan covid. Van alle Nederlanders had 16 procent van de overleden personen in het betreffende jaar covid als doodsoorzaak. Bij mensen met wortels in Marokko was dit aandeel bijvoorbeeld veel hoger: 26 procent. Ook mensen met een Turkse achtergrond (23 procent) of met Surinaamse wortels (22 procent) overleden vaker aan covid.

Het is niet uitzonderlijk dat mensen met een lager inkomen of lager opleidingsniveau (dit hangt vaak samen) een groter risico op sterfte door covid hebben, constateert het CBS. De kans op overlijden is überhaupt groter bij mensen in de laagste inkomensgroep. Al langer is bekend dat het effect van een laag inkomen op sterfte deels kan worden verklaard door leefstijl, zoals roken en voeding.

Dat noemt men ook wel de gezondheidskloof, en het coronavirus is op deze regel geen uitzondering. Maar bovenop deze bekende factoren analyseert het CBS dat de leefomstandigheden van mensen met een lager inkomen ook een rol kunnen hebben gespeeld bij de impact van het coronavirus. Het gaat dan om factoren als een krappere behuizing en minder flexibele werkomstandigheden waardoor mensen mogelijk sneller in aanraking kwamen met het virus.

Lees ook:

De coronapandemie gaat voorbij, maar de littekens op de rechtsstaat kunnen blijvend zijn

De laatste mondkapjes verdwijnen uit het straatbeeld, de aandacht van de regering is alweer bij de volgende crisis. Welke sporen laten twee jaar van pandemisch crisisbestuur en noodwetten achter in de parlementaire democratie? En trappen we straks in dezelfde valkuilen?

Nederland vergrijst, en toch krijgen minder mensen wijkverpleging. Hoe kan dat?

Terwijl het aantal Nederlandse 70-plussers toeneemt, daalt het aantal mensen dat wijkverpleging krijgt, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit. Wat is er aan de hand?