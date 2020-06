De geweldscrisis die corona heet: huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen neemt wereldwijd toe

Door de lockdowns die overheden in verschillende landen hebben afgekondigd om het coronavirus te bestrijden, is het geweld tegen vrouwen wereldwijd toegenomen, zo waarschuwt de vrouwenrechtenorganisatie ActionAid. Uit een rapport dat de organisatie gister publiceerde blijkt onder meer dat het aantal meldingen van huiselijk en seksueel geweld in Bangladesh sinds het begin van de coronacrisis bijna vertienvoudigd is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

ActionAid werkt samen met lokale meldpunten voor huiselijk geweld en opvanghuizen in Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten en vergeleek het aantal geregistreerde meldingen van seksueel en huiselijk geweld tegen vrouwen in zeven verschillende landen met de cijfers van voorgaande jaren. De conclusie: wereldwijd nam het geweld tegen vrouwen ten tijde van de coronacrisis toe. De stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld was het hoogst in Bangladesh, maar ook Nigeria registreerde een toename van 700 procent ten opzichte van 2018 en 2019. In Italië was dat 59 procent.

“Een stijging van geweld komt helaas vaak voor tijdens humanitaire rampen”, zegt Jannelieke Aalstein, directeur van ActionAid Nederland in verklaring bij het rapport. “Maar deze cijfers zijn ongehoord. Covid-19 is naast een gezondheids- en economische crisis ook echt een geweldscrisis.”

Wereldwijd staakt-het-vuren

ActionAid is niet de eerste organisatie die waarschuwt voor de gevolgen van lockdowns voor mensen in een onveilige thuissituatie. In mei riepen de Verenigde Naties overheden op om meer aandacht te hebben voor vrouwen en meisjes in kwetsbare situaties, nadat in verschillende landen het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen bleek te zijn toegenomen.

Die oproep was een vervolg op een eerdere toespraak van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, waarin hij regeringen vroeg er alles aan te doen om hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld te blijven bieden, ondanks de beperkende maatregelen tegen het coronavirus. Hij refereerde aan zijn oproep tot een wereldwijd staakt-het-vuren ten tijde van de coronacrisis en zei dat geweld helaas niet alleen op het slagveld plaatsvindt, maar dat veel vrouwen in thuisisolatie te maken krijgen met geweld op de plek waar ze zich het meest veilig zouden moeten voelen: hun eigen huis.

Ondanks die herhaaldelijke oproep van de VN is de hulp aan vrouwen die slachtoffer worden van huiselijk geweld door de coronacrisis in veel landen onder druk komen te staan, blijkt uit het rapport van ActionAid. Veel blijf-van-mijn-lijfhuizen moesten de deuren sluiten vanwege een coronalockdown, of konden door beperkende maatregelen aan minder vrouwen opvang bieden. In Oeganda moest ActionAid zelf in april tien opvangcentra sluiten, vanwege de afgekondigde lockdown, terwijl zich daar in maart en april twee keer zoveel mensen hadden gemeld als in voorgaande jaren.

Deskundigen waarschuwen dat er door de coronamaatregelen waarschijnlijk meer huiselijk geweld plaatsvindt. Uit het aantal meldingen blijkt dat nog niet. Is er een onzichtbaar drama gaande achter voordeuren?