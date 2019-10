De gewelddadige boeren zetten hun politieke sympathie op het spel

De komende dagen staat het Binnenhof opnieuw in het teken van de stikstofcrisis. Morgen spreken Tweede Kamerleden met deskundigen over de meetmethoden en het rekenmodel van het RIVM. Een dag later debatteren de fractievoorzitters met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten over de noodsituatie. Een van de belangrijkste vragen is in welke mate de boeren moeten opdraaien voor de stikstofproblematiek.

Een massaal trekkerprotest op het Malieveld, twee weken geleden, maakte veel indruk op de politieke partijen. Onder andere CDA, VVD, ChristenUnie, PVV en Forum voor Democratie zeiden de zorgen van de boeren te begrijpen. Die sympathie wordt nu overschaduwd door de geweldplegingen van een groep boeren, gistermiddag in Groningen.

Rob Jetten (D66) zegt: “Dit gaat veel en veel te ver. Intimidatie en geweld zijn ontoelaatbaar.” VVD’er Helma Lodders: “Geweld tegen politie of dingen slopen is verwerpelijk en helpt ons niet!” GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het recht om te demonstreren ‘een groot goed’, maar zegt ook: “Het binnenrammen van een provinciehuis is onacceptabel.”

Minister Schouten voelde zich eveneens genoodzaakt te reageren. Ze heeft ‘alle begrip’ voor protesterende boeren, zegt ze, mits zij zich aan de wet houden. Wat in Groningen is gebeurd, noemt ze ‘onacceptabel’. “Geweld kan nooit een oplossing zijn. We moeten met elkaar in gesprek blijven.”

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie: “Ik heb een warm hart voor de boeren en begrip voor hun zorgen, maar niet voor lieden die deuren rammen, hekken omver rijden en politiemensen aanvallen.” Een woordvoerder van het CDA laat aan de NOS weten: “Het protest van twee weken geleden in Den Haag wekte veel sympathie op, maar je kunt die sympathie ook zo weer kwijtraken.”

Aanvankelijk was het boerenprotest maandag in Groningen nog wel ludiek: agenten werden bestrooid met hooi. Maar ‘s middags sloeg de stemming om. De provincie Groningen bleek niet bereid de provinciale stikstofregels in te trekken of op te schorten. Dat zinde de boeren, die met een kleine duizend tractoren naar de Martinistad waren gereden, niet.