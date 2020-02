De gevolgen van de storm Ciara: files, wateroverlast en twee doden in Polen

Bij het incident raakten een andere vrouw en een jongen gewond. Ze zijn met lichte verwondingen aan hun hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De dakdelen kwamen van een gebouw waarin een skiverhuur zit.

Ook in Engeland kwam een man om het leven. De 58-jarige man overleed in de stad Hampshire toen een boom op zijn auto viel.

Schiphol

Vanwege de storm gaan maandag 220 vluchten van en naar Schiphol niet door. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven laten weten. Het gaat volgens haar om vluchten van en naar Europese bestemmingen. “We sluiten niet uit dat het in de loop van de dag meer vluchten worden geannuleerd.” De luchthaven roept reizigers op de actuele vluchtstatus in de gaten te houden.

Zondag werden door de storm zeker 240 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Een aantal vliegtuigen moest vanwege de harde wind een doorstart maken. De gevolgen van de storm vielen op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport tot nu toe mee. Het aantal annuleringen bleef beperkt tot enkele vluchten.

Door de naweeën van de zware storm Ciara en veel regen stond het verkeerd vanochtend op diverse plekken vast. De treindienst lijkt maandag goed op gang te komen. Sommige treinen zijn wel korter en daardoor zal het in de trein drukker zijn dan normaal, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. In de nacht van zondag op maandag waren er nog tientallen meldingen van omgewaaide bomen op het spoor of plastic of andere spullen in de bovenleiding.

“Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om de schade zo veel mogelijk te herstellen. Dat is goed gelukt.” Omdat voor het hele land nog code geel geldt vanwege harde windstoten, geeft NS reizigers het advies om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

De zwaarste buien en windstoten die gepaard gaan met de storm Ciara hebben ons land verlaten. Voor het hele land geldt nu code geel, maar windstoten met snelheden van 75-100 kilometer per uur houden mogelijk nog de hele maandag aan.

Storm op zee

Ook is de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel nu gesloten vanwege een combinatie van storm op zee, springtij en hoge rivierafvoeren. Maandag gaat ook de kering in de Haringvlietdam tussen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten dicht, aldus Rijkswaterstaat.

De Hollandse IJsselkering beschermt het onder NAP gelegen achterland tegen overstromingen. De stuw sluit regelmatig. Als de kering is gesloten wordt het bouwwerk rood aangelicht, zodat tot in de wijde omgeving is te zien dat het hoogwater is. De Haringvlietkering voorkomt dat opstuwend zeewater voor overstromingen zorgt.

Een omgewaaide boom vernielt een auto in Rotterdam. Beeld EPA

Omgewaaide bomen

Ciara, de eerste storm van het jaar, zorgde er met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur en zware regenval voor dat bomen sneuvelden en daken loskwamen. Zoals van een tankstation langs de A12 bij Harmelen. In Rotterdam zijn uit voorzorg veertig huizen ontruimd, omdat het dak van de portiekwoningen dreigde weg te waaien. De straat eromheen werd afgesloten voor verkeer, waardoor ook trams kwamen stil te liggen.

Code oranje

Het KNMI kondigde zondag code oranje af, waardoor flink wat voorzorgsmaatregelen werden genomen. Voetbalwedstrijden en veel andere evenementen werden afgelast. De ANWB waarschuwde de weg niet op te gaan als dat niet noodzakelijk was.

Het gevolg was dat de stad Leiden zelfs helemaal niet meer bereikbaar was met het openbaar vervoer. Door geplande werkzaamheden aan het spoor werden daar bussen ingezet als vervangend vervoer, maar zondagavond was het volgens de NS niet langer verantwoord die te laten rijden.

Ciara legde veerdiensten van en naar de Waddeneilanden een groot deel van de dag stil. Ook reizigers die met de boot van IJmuiden naar Newcastle in het Verenigd Koninkrijk wilden varen, konden niet vertrekken. Voor vandaag is de afvaart van Newcastle naar IJmuiden eveneens geschrapt.

Auto's rijden door een overstroomde straat in Manchester, Verenigd Koninkrijk. Beeld REUTERS

Brandweer

De brandweer heeft zondag bijna 2250 keer moeten uitrukken na meldingen over stormschade en wateroverlast. In Amsterdam werd 126 keer gealarmeerd en in Rotterdam 94, gevolgd door Den Haag (68 meldingen), Utrecht (45) en Hilversum (31). “De hulpdiensten hadden de hele dag de handen vol aan de gevolgen van storm Ciara”, aldus Alarmeringen.nl.

Niet alleen Nederland kreeg te maken met Ciara. De storm kwam zaterdagnacht ongekend snel vanuit Canada over de Atlantische Oceaan richting Europa. In het VK hield Ciara flink huis, met overstromingen tot gevolg. Hoe groot de totale schade in Nederland is, was zondagavond nog niet bekend. Verzekeraar Interpolis kreeg al zo’n zeshonderd schademeldingen binnen.

