De gevaarlijk zee weerhoudt strandgangers niet. Een rode vlag? ‘Waar dan?’

Zondag verdronken twee zwemmers in de zee bij Den Haag. De meeste strandgangers zijn inmiddels op hun hoede, al let niet iedereen even goed op. ‘Ze kunnen beter omroepen dat het water gevaarlijk is.’

Er hangt een bedwelmende hitte op het Scheveningse strand. In het zand naast de pier staan tientallen kleurrijke parapluutjes, die bescherming bieden tegen de zon. Honderden mensen zoeken verkoeling bij de kust.

Boven het strand wappert een rode vlag, mét oranje wimpel. Net als zondag ontraadt de gemeente Den Haag mensen naar zee te komen. Het water kan levensgevaarlijk zijn. Maar de vlag, die ver boven de strandgangers prijkt, is makkelijk te missen.

Je vergeet bijna dat de reddingsbrigade hier zondag honderden zwemmers uit het water viste en dat er in Den Haag twee verdronken. Ook in de kustplaatsen Wijk aan Zee en Zandvoort overleefden twee zwemmers de zee niet. Het weerhoudt de strandgangers er maandag niet van de Noordzee in te duiken, hoewel bijna niemand ver gaat. Vijf, acht meter, daar blijft het bij. Af en toe sjeest een speedboot van de reddingsbrigade langs de kustlijn, om zwemmers terug te dringen naar de kust. Ze halen een weggedreven bal op, zodat de zwemmers dat zelf niet hoeven te doen.

Hoeveel mensen verdrinken er per jaar? Al meer dan dertig jaar schommelt het aantal mensen dat verdrinkt rond de honderd per jaar. Soms iets meer, soms iets minder, blijkt uit cijfers van het CBS, die niet alleen gaan over verdrinkingen in zee, maar over alle wateren. De reddingsbrigade heeft tot en met zondag 197 levensbedreigende reddingen op zee verricht, iets meer dan andere jaren. Hoeveel mensen daarvan toch zijn overleden, is nog niet bekend.

De Duitse Alexandra Pfeiffer (24) en Kautar Dakkoun (24) lopen net het water uit. Via het nieuws hoorden ze zondag van het dreigende water. Dat ook vandaag de rode vlag wappert, weten ze niet. “Waar dan?”, zegt Pfeiffer. Ze kijkt om zich heen. “Ze kunnen beter omroepen dat het water gevaarlijk is”, zegt ze. “Die vlag zie je zo over het hoofd”. Landgenoot Khalid Doulfikar (47) uit Keulen, die met zijn eenjarige zoontje Adam langs de kustlijn loopt, wist wel van het rode advies. “Je voelt de stroming bij je voeten”, knikt hij. “Maar we hebben niet getwijfeld of we zouden komen. We hadden toch behoefte aan die verkoeling.”

Khalid Doulfikar met zoontje Adam (anderhalf). Beeld Inge van Mill

Het speelt bij meer mensen op het Scheveningse strand: ze letten op de dreiging en gaan niet te ver. Tegelijkertijd is het verkoelende strand door de coronacrisis een van hun weinige uitjes. “Normaal gaan we naar Turkije, dit jaar blijven we thuis”, vertelt Cristie Janssen (47). “Maar ik heb mijn twaalfjarige dochter wel gezegd: ga niet te ver.” Haar stem klinkt ferm en ze wijst met haar vinger. Haar dochter Janety, die iets verder op een handdoek ligt te dutten, knikt. “De golven zijn best hoog. Ik weet dat er ook iets met mij kan gebeuren”, zegt ze, zoekend naar de toestemming van haar moeder.

Cristie Janssen en dochter Janety Janssen. Beeld Inge van Mill

Van een afstandje ziet de zee er niet verraderlijk uit. Kleine, maar wilde golven, die hard kapotslaan op de branding. “Je ziet niet dat de zee agressief is”, zegt Hamza Houbba (35) uit Den Haag. Hij staat ontspannen met zijn voeten in het water. “Dat maakt het gevaarlijk.” Hij kent de zee goed. In Marokko was hij sinds zijn achttiende strandwacht. In Nederland is hij badmeester.

De Haagse kust heeft te weinig strandwachten, denkt hij. “In Marokko zaten er iedere 300 meter vier strandwachten, op een stoeltje met een verrekijker. Die fluiten je terug als je te ver gaat. Hier moeten reddingswachten zo’n groot stuk afleggen. Maar ja, het is een vrijwillige functie hè.” Hij maakt zich zorgen, vandaag op het strand. “Dat gaat automatisch, begrijp je. Zie je die jongen, die borstcrawl doet? Die gaat eigenlijk te ver.”

Vriendinnen Ebru Sozen (links) en Melodi Bucah. Beeld Inge van Mill

Zelfs als ervaren zwemmer gaat hij niet ver de zee in. “Het is zo’n sterke stroming. Als ik erin getrokken word, moet ik mezelf kapot zwemmen om terug te komen. Waarom zou ik dat doen? Maar sommige mensen voelen dat niet aan, wanen zichzelf veel te sterk voor de zee.”

Aan het einde van de middag wandelen de Belgische vriendinnen Ebru Sozen (21) en Melodi Bucak (23) met hippe zonnebrillen en omslagdoeken over het strand. Ook zij hebben niet meegekregen dat er een rode vlag wappert. Ze schrikken als ze horen dat er zondag honderden mensen uit zee zijn gered. Sozen: “Ja, het is hier ook wel winderig, zeg.” Maar nu hun stranddag afbreken, daarvoor hebben te ver gereisd. Bucak: “Nee, we gaan er zo wel even in. Maar niet te ver.”

