De gesloten jeugdzorg moet op de schop, maar hoe? ‘Ik kreeg er alleen maar trauma's bij’

Nienke (18) zat van haar veertiende tot zeventiende in een gesloten jeugdzorginstelling. In haar eentje op haar kamer herbeleefde ze seksuele trauma’s.

“Ik weet nog steeds niet waarom ik van de crisisopvang bij de ggz werd overgeplaatst naar de gesloten jeugdinstelling. Het ging allemaal heel snel. Ik was suïcidaal en ik had seksuele trauma’s door een periode waarin ik gevangen had gezeten in een netwerk van mensenhandel. Er werd besloten dat ik langdurige zorg nodig had en binnen een week zat ik in de gesloten inrichting.

In de gesloten jeugdinstelling zit je alleen op een kamer, daar begon ik mijn heftige verleden te herbeleven. Doordat ik zo vaak alleen was, ging het helemaal mis. Ik deed verschillende pogingen om zelfmoord te plegen. En ik was niet de enige. De therapeut van mijn groep in de ggz-crisisopvang vertelde me dat een groepsgenootje daar zelfmoord had gepleegd precies op de dag dat ik werd overgeplaatst naar de gesloten instelling.

Contact met andere jongeren in de instelling was lastig. Veel mensen hebben gedragsproblemen, er was alleen maar agressie om mij heen. Op een gegeven moment ging ik daarin mee. Ik begon mezelf te overschreeuwen om zelf niet het pispaaltje te worden. De instelling is totaal geen plek voor kinderen om op te groeien, je krijgt er vooral trauma’s bij.”