De gemeenten willen wel, maar het OM ziet niets in flitscontroles op de 30 kilometer-weg

In de Belgische hoofdstad Brussel mogen auto‘s sinds 2021 op de meeste plekken niet harder dan 30 kilometer per uur. Dat scheelt de Belgen honderden verkeersongevallen per jaar, de reden dat ook Nederland de maximumsnelheid op wegen in steden en dorpen wil verlagen. Belangrijk verschil is echter: in Brussel flitsen ze de te hard rijdende auto’s .

Drie jaar geleden besloot de Tweede Kamer dat 30 kilometer per uur de standaard wordt in de bebouwde kom. Wegen dienen daartoe worden aangepast, zodat automobilisten vanzelf langzamer gaan rijden. Gedragsverandering, heet dat, en dat is voorlopige de enige mogelijkheid. Want vaste flitscamera‘s komen er niet langs de nieuwe wegen. Dat mag niet van het Openbaar Ministerie (OM), de eigenaar van de palen.

De vier grote Nederlandse steden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) stellen echter dat ‘handhaving op snelheid’ essentieel is voor het 30 kilometer-plan. Flitsen hoort daarbij. “Niet alles kan met infrastructuur worden opgelost”, zegt een woordvoerder van de VNG.

Waarom mag het niet?

Het OM is tegen het beboeten van mensen die sneller dan 30 kilometer per uur rijden op een weg, waar dat makkelijk kan. Als het namelijk ‘lijkt’ alsof je als automobilist harder mag, bijvoorbeeld op een brede rechte weg, staan regels volgens het OM te ver af van de praktijk. Gemeenten moeten de wegen eerst maar eens grondig aanpakken. “Nederland moet geen land vol flitsers worden”, zegt een woordvoerder van het OM.

Maar die ‘grondige aanpak’ is juist het probleem: gemeenten kunnen die niet betalen. Het volledig herinrichten van wegen kost honderden miljoenen euro’s. Dus gaan ze in eerste instantie aan de slag met extra lijnen op de weg en veel borden met 30 en een rode rand. Meestal zijn die niet genoeg voor een flitstoestemming.

De woordvoerder van het OM zegt dat snelheidscontroles een laatste middel zijn op de nieuwe 30-wegen. Maar wat als blijkt dat auto‘s in steden en dorpen de komende jaren harder blijven rijden, en het plan voor 30 kilometer per uur in gevaar komt? “Dan is er eventueel een mogelijkheid ons standpunt te heroverwegen”. In 2024 zal het ministerie van infrastructuur en waterstaat ook naar de handhaving op 30-wegen kijken. Een woordvoerder van het ministerie zegt: “Als gemeenten aangeven dat controles noodzakelijk zijn, moeten we daar naar luisteren.”

Gevaarlijke zebrapaden en kruispunten

Amsterdam wacht niet op heroverwegingen. Eind dit jaar mogen auto‘s op de meeste wegen nog maar 30 kilometer, ook al nodigen sommige asfaltstroken dan nog uit harder te rijden. Speciale Amsterdamse aandacht en 1,65 miljoen euro gaan uit naar andere vormen van handhaving.

De stad hoopt dat vaste flitsers in de toekomst wél mogen en tot die tijd moet de politie aan de slag met mobiele lasers bij gevaarlijke zebrapaden en kruispunten. Ze hebben dan wel meer van die apparatuur nodig. En om politiemensen niet tot levende flitspalen te maken, wil Amsterdam dat de boa’s gaan helpen. Zij mogen nu nog geen snelheidsboetes geven, maar dat moet veranderen, vindt de gemeente.

Als laatste hopen Amsterdam en de VNG op andere technische mogelijkheden. Zo kunnen korte trajectcontroles voor 30 kilometer per uur op sommige wegen uitkomst bieden. In Brussel gebruiken ze die techniek overigens allang.

