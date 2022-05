De gastgezinnen zijn er klaar voor, maar Oekraïense vluchtelingen melden zich nog niet

In de speciaal voor hen ingerichte hotels, vakantiehuizen of omgebouwde kantoorpanden lijken vluchtelingen uit Oekraïne voldoende comfort te ervaren. Dat blijkt uit een update die Takecarebnb recent verstuurde aan de ruim 32.000 gastgezinnen die bereid zijn iemand uit Oekraïne in huis te nemen. Takecarebnb is het platform dat Nederlanders en Oekraïners aan elkaar koppelt.

De laatste twee maanden zijn bijna alle gastgezinnen gebeld en gescreend om hen voor te bereiden op een eventuele match, zegt directeur Robert Zaal van Takecarebnb in een filmpje. “En nu zijn we echt toe aan het koppelen.”

Maar dat loopt anders dan de organisatie, net als waarschijnlijk veel Nederlandse huishoudens, had verwacht. “U dacht waarschijnlijk dat u snel mensen in huis zou mogen ontvangen”, aldus Zaal. Dat is niet gebeurd, er is nog bijna niemand geplaatst bij een gastgezin. “En dat voelt heel tegennatuurlijk.”

Genoeg plek

Volgens Takecarebnb komt dat vooral omdat er nog meer dan genoeg plek is in de gemeentelijke opvang voor Oekraïners. “De behoefte aan de opvang door particulieren is op dit moment niet zo groot”, zegt Zaal.

Meteen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, eind februari, werd de opvang van vluchtelingen uit dat land in handen gelegd van de Veiligheidsregio’s. Dat betekent dat deze groep vluchtelingen helemaal geen last heeft van de huidige crisis in de asielopvang van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa).

Op dit moment maken 38.407 Oekraïners gebruik van de opvang die Nederland heeft geregeld. Er zijn 46.851 bedden beschikbaar. Die bedden staan veelal in vakantiehuisjes, hotels, of omgebouwde kantoorpanden en appartementen.

Andere vluchtelingen

Het Coa vangt rond de 40.000 asielzoekers op, van wie ruim 13.000 al een verblijfsvergunning hebben. Takecarebnb werd ooit opgericht om deze zogeheten statushouders de mogelijkheid te bieden een periode bij Nederlanders te wonen.

Of onder de 32.000 gezinnen die Oekraïners willen opvangen ook mensen zitten die hun huis willen openstellen voor die statushouders is niet duidelijk. De organisatie was maandag niet bereikbaar voor vragen.

Zwaarder dan gedacht

Voor gastgezinnen zelf blijkt opvang overigens ook vaak zwaarder dan ze hadden gedacht. In maart meldden gemeenten dat zij telefoontjes kregen van mensen die spijt hadden van hun besluit hun huis open te stellen voor een Oekraïner. Die vluchtelingen waren overigens niet geplaatst via Takecarebnb , de opvang was veelal via via tot stand gekomen.

Directeur Zaal roept potentiële gastgezinnen op geduld te hebben. Het voelt raar om te wachten, geeft hij toe. “Onze boodschap aan u is vooral: houdt u alstublieft vol. Bedenk dat we het vooral doen voor de vluchtelingen. Dat we beschikbaar willen zijn als de nood aan de man is. Ook als dat nog een maand, of twee maanden, of drie maanden duurt.”

