De gaskraan gaat opeens veel sneller dicht dan verwacht

Minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat laat de Tweede Kamer vandaag weten dat de winning uit Groningen ook komend jaar al lager is. In plaats van het door het Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard kuub, wordt er volgend jaar nog minder gewonnen: 11,8 miljard kuub.

Recent kondigde Wiebes al aan dat het Groningse gas ‘binnen heel korte tijd niet meer nodig is’. Om het wegvallen van het gas uit Groningen op te vangen, gaat Nederland meer gas uit het buitenland importeren. Het meeste geïmporteerde gas is hoogcalorisch, Gronings gas is laagcalorisch. Daarmee is het niet geschikt voor Nederlandse fornuizen en cv-ketels.

Door stikstof toe te voegen aan het hoogcalorische gas, kan het geïmporteerde gas wel geschikt gemaakt worden voor de Nederlandse markt. Daarvoor wordt er nu een stikstoffabriek gebouwd in Zuidbroek, die in 2022 klaar moet zijn. Wiebes heeft ook besloten om in het voormalige gasveld bij Norg het in de fabriek geproduceerde ‘pseudo-Groningengas’ op te slaan. Dat met stikstof geproduceerde laagcalorische gas gaat ook naar Duitsland geëxporteerd worden.

De volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen is wel nog afhankelijk van het weer. Het volledig afbouwen van de gaswinning is mogelijk als de temperatuur die winter gemiddeld is. Als het een strenge winter is, moet er mogelijk toch nog Gronings gas gewonnen worden. Dat geldt ook voor de jaren daarna. Mogelijk moet er dan gas worden opgepompt op koude winterdagen.

De Tweede Kamer reageert verheugd op het besluit om de gaskraan al in 2022 dicht te draaien. PvdA’er Henk Nijboer noemt het besluit ‘historisch’. Nijboer: “Topprioriteit voor de PvdA is nu dat mensen die al jaren lijden onder schade en procedures eindelijk fatsoenlijk geholpen worden.”

Ook oppositiepartijen SP en GroenLinks en de coalitiepartijen CDA en D66 wijzen erop dat de versterkingsoperatie van Groningse huizen sneller moet gaan lopen. Ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat het kabinet gaat “doorpakken met schadeherstel en versterking. De problemen zijn echt nog niet voorbij, maar stap voor stap komt er wel nieuw perspectief voor Groningen.”

