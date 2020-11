De Friese broer van Sinterklaas stuurt Swarte Pyt op wereldreis en krijgt een nieuwe metgezel

Sint Piter, de broer van Sinterklaas in het Friese Grou, krijgt een nieuwe metgezel. Swarte Pyt is op wereldreis gestuurd en Aldemar, zoals het personage is genoemd, neemt zijn plaats in. Het is de ludieke oplossing die het Sint Pitercomité in de Friese watersportplaats heeft bedacht. “We voeren een heel nieuw figuur op, zoals honderd jaar geleden Swarte Pyt is bedacht”, aldus voorzitter Peter van den Broek van het Sint Pitercomité. “Wij vinden dit een briljante oplossing.”

Aldemar is een personage dat in een boomhut woont met zijn familie. Een echt natuurmens met een halfhoge hoed en een zonnebril. Op zijn rug draagt hij een grote korf met pepernoten. “Een soort steampunk, Johnny Depp-figuur”, omschrijft Van den Broek hem.

Geen Sinterklaas

In Grou wordt geen Sinterkaas gevierd, maar wel verwelkomen de dorpelingen, op 22 februari, Sint Piter. Altijd werd hij vergezeld van één Swarte Pyt als hij met de boot aankwam. De hele week zijn er diverse festiviteiten rondom de heilige, die een eigen kerk heeft in het dorp.

De afgelopen maanden besprak een speciaal ingestelde commissie met diverse mensen in de Grouster gemeenschap wat te doen met Swarte Pyt. Natuurlijk had Grou ‘als klein Gallisch dorp’ stand kunnen houden met zijn ene Swarte Pyt, stelt Van den Broek. “Maar we wilden niet voorbij gaan aan maatschappelijke ontwikkelingen, waarin Swarte Pyt hoe langer hoe meer ter discussie komt te staan.”

Scholen hadden Zwarte Piet al in de ban gedaan

Daar kwam bij dat de basisscholen en de kinderopvang in het dorp de zwarte knecht van Sinterklaas in de ban hadden gedaan. Gedurende vier jaar kreeg ook Grou te maken met protesten van anti-Zwarte Piet-demonstranten.

Van den Broek: “In het begin denk je: dit waait wel over. Maar dat gebeurde niet.” Daar komt bij dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd moet zijn. “We willen niet dat hier, zoals de laatste keer, 80 politiemensen aanwezig moeten zijn die demonstranten in hun vak moeten houden.”

Geen roetveegpiet

Een roetveegpiet? “Dat was geen alternatief, want die zouden de kinderen herkennen.” Maar Aldemar dan niet? “Nou die heeft een baardje en een zonnebril op, dus dat valt mee”, aldus Van den Broek.

Hij begrijpt dat het sommige Grousters pijn zal doen dat Sint Piter zonder Swarte Pyt naar het Friese dorp afreist. “Misschien komen er nu wel protesten van aanhangers van Swarte Pyt”, zucht hij hoorbaar. “Iedereen zal moeten wennen aan Aldemar. Maar we hebben dit in alle wijsheid besloten. Het belangrijkste voor ons is dat de traditie van Sint Piter door kan gaan. Sint Piter is immaterieel erfgoed en moet behouden blijven.”

En wat vond Sint Piter er eigenlijk zelf van dat hij afscheid moest nemen van zijn kameraad? “Hij was wel wat bedroefd, maar hij gunt Swarte Pyt zijn wereldreis.”

