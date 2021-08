De Formule 1 zorgt voor flink wat hinder in Zandvoort en omstreken. ‘Heb wat meer begrip. Het zijn maar drie dagen’

Marcel Schoorl verwacht hooguit een ‘verdwaalde klant’ in zijn Zandvoortse snackbar AnyTyme tijdens de Formule 1-race op 5 september. “Alle looproutes gaan direct naar het circuit en naar de treinen. Niet naar het dorp.” Op de achtergrond gaan de spoorbomen naar beneden voor een binnenkomende trein. Die blijven rond de Grand Prix in Zandvoort permanent ruim drie dagen dicht om de extra treinen af en aan te laten rijden. Daarmee verliest Schoorl (63) een aanlooproute.

Een dorp van zeventienduizend inwoners met twee toegangswegen en een spoorlijn ontvangt drie dagen lang – trainingen, kwalificatie en wedstrijd – per dag 70.000 toeschouwers voor een mondiaal sportevenement, plus nieuwsgierigen zonder kaartje. Wellicht hopend op een glimp van Max Verstappen. Een gebeurtenis die niet alleen een verkeersimpact heeft op de badplaats, maar ook op de regio. Hoe denkt de organisatie te voorkomen dat het verkeer vastloopt?

Extra treinen naar Zandvoort, elders minder verkeer

Spontaan de auto pakken naar de badplaats zit er begin september niet in. Vanaf donderdag 2 september tot en met maandagochtend 6 september bereiken dorpelingen, leveranciers en F1-medewerkers per auto Zandvoort alleen met een doorlaatbewijs. “Ik kan iedere dag worden bevoorraad”, zegt Schoorl voordat hij de mayonaise bijvult en een jerrycan ketjap opent. Voor fietsers zijn er meerdere routes. Hulpdiensten kunnen het circuit bereiken via een van de twee toegangswegen. Net als bussen met bezoekers.

Beeld Louman & Friso

De impact van de Grand Prix laat zich gelden tot buiten de badplaats. Delen van buurgemeenten en Zandvoort zijn verdeeld in vier ringen met ieder hun spelregels, zoals afgesloten wegen en doorlaatbewijzen. Dit om verkeer- en parkeeroverlast en sluipverkeer in omliggende plaatsen als Overveen en Haarlem te voorkomen.

De organisatie zet in op extra treinen van en naar de badplaats – ongeveer iedere vijf minuten rijdt er een tussen Amsterdam-Centraal en Zandvoort, waardoor maximaal 10.000 reizigers per uur naar de races heen en weer worden gebracht. Dit betekent dat elders in het land minder treinen rijden. Niet alleen alle twee de Zandvoortse spoorwegovergangen gaan ruim drie dagen onafgebroken dicht, ook die in Overveen, Haarlemmerliede en Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam. Lang niet alle maatregelen kunnen daar op enthousiasme rekenen.

Formule 1-sfeer

“Mensen kunnen zich niet inleven in wat er in Zandvoort gebeurt”, bespeurt wethouder Raymond van Haeften (D66), met de Formule 1 in zijn portefeuille, zelf woonachtig in Halfweg maar nu in zijn Zandvoortse werkkamer met aan de muren posters en affiches van autoraces uit het verleden. “Heb wat meer begrip. Het zijn maar drie dagen.”

“Let niet alleen op de hinder en overlast. De omliggende gemeenten kijken te weinig door een positieve bril”, praat hij in een adem verder. “Het beeld is dat het een Zandvoorts feestje is en wij hebben de overlast. Dit is een regionaal feestje. Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Amsterdam – maak er gebruik van, organiseer een evenement. Goed voor de horeca in deze moeilijke coronatijden. Zorg ervoor dat je een Formule 1-sfeer hebt op de Grote Markt in Haarlem. Nu is daar niks georganiseerd. Sluit aan. Zet die knop om.” Al geeft hij toe dat corona niet helpt om iets te organiseren.

‘Geen gigantisch risico’

Kan een dorp als Zandvoort zo’n mondiaal sportevenement met zulke bezoekersaantallen aan? “Dit is mega”, erkent Van Haeften. “Maar we lopen geen gigantisch risico als gemeente.” De wethouder zegt te putten uit ervaringen met drukke stranddagen.

In snackbar AnyTyme denkt eigenaar Schoorl dat de gestroomlijnde looproutes in Zandvoort ‘ondernemers buitenspel zetten’. “Niemand verdient wat er aan”, vult klant Frank van Egmond (67) aan, wachtend op zijn milkshake. “De bezoekers worden geleid. Net als de varkens naar het slachthuis.”

Schoorl klaagt er niet over als hij straks klanten misloopt. “Dat neem ik op de koop toe. De race zet Zandvoort op de kaart. Mensen zien op televisie mooie beelden en komen later deze kant op. Daar profiteer ik van.”

