De evacuatie van kindvluchtelingen uit Griekse kampen begint, maar ze komen niet naar Nederland

De evacuatie van minderjarige alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland begint de komende weken. Meerdere EU-lidstaten hebben aangeboden om kinderen op te nemen, maar tot ergernis van Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children zitten er in april geen kinderen in het vliegtuig naar Nederland.

Dat is onaanvaardbaar, vinden zij en ze een groeiend aantal gemeentes is dat met ze eens; die willen de kinderen wel opvangen. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland hebben 32 gemeenten zich achter de oproep geschaard om kinderen naar Nederland te halen, waaronder Den Haag, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Daarmee neemt de druk op het kabinet toe.

President Mark Rutte zei in maart, toen enkele gemeenten opvangplekken voor de kinderen aanboden, dat de opvang van alleenstaande kinderen in Nederland niet aan de orde is.

‘Corona maakt de evacuatie ingewikkelder én urgenter’

Acht EU-lidstaten willen de alleenstaande kinderen wel opvangen. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Finland, Portugal, Ierland en Kroatië hebben daarmee gehoor gegeven aan een verzoek vanuit Athene. Voor naar schatting 1600 kinderen is een plek, dat moeten er 2500 worden. Van de negenhonderd kinderen voor wie nog geen plaats is, zijn de Nederlandse gemeenten bereid er vijfhonderd op te vangen, rekent Vluchtelingenwerk Nederland voor.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus maakt de evacuatie van kinderen ingewikkelder, maar tegelijk urgenter, zei Ylva Johansson, Eurocommissaris voor migratie, donderdag tegen de Duitse omroep Deutsche Welle. De alleenstaande kinderen moeten nu eerst worden verplaatst naar een soort doorvoercentrum waar ze worden getest op het coronavirus. Pas dan kunnen de kinderen doorreizen naar het land van bestemming.

Johansson riep andere EU-lidstaten solidair te zijn met de mensen in de overvolle tentenkampen. De situatie in de Griekse opvangkampen is nog penibeler dan voorheen, nu het besmettelijke coronavirus er rondwaart. Een kamp bij Ritsona, ten noorden van Athene op het Griekse vasteland, is vanaf donderdag twee weken afgesloten omdat er twintig mensen positief zijn getest op het coronavirus. En ook op het eiland Lesbos is corona bij enkele Grieken vastgesteld, niet ver van het grote opvangkamp bij Moria waar 22.000 vluchtelingen leven.

